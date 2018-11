Farmacia din camară: usturoiul

Aliment, condiment și medicament

Comoară de beneficii pentru sănătate

Condiment, medicament, aliat de nădejde în lupta cu cancerul sau armă împotriva vampirilor și a spiritelor rele, usturoiul este nelipsit din orice gospodărie. Adevărul despre usturoi este ușor de descoperit. Interesant este faptul că, de-a lungul timpului, calitățile sale au fost confirmate. Oamenii de știință au descoperit mereu noi utilizări ale acestui aliment, dar și multele beneficiile pe care le poate oferi. Usturoiul este considerat important grație modului în care acesta poate ajuta la prevenirea a multiple boli. Usturoiul are atât de multe proprietăți terapeutice și nutritive încât poate fi numit un aliment miraculos. Usturoiul este înzestrat cu impresionante proprietăţi medicinale care îi uimesc pe cercetătorii, biologii şi medicii din întreaga lume. Principiul activ pe care îl conţine, alicina, face din el un bactericid uimitor, căruia nu îi rezistă stafilococii, streptococii şi Salmonella enteredis. Alicina are, printre altele, capacitatea de a subţia pereţii vaselor de sânge, de a mări volumul arterelor şi al arteriolelor, uşurând astfel circulaţia sângelui. Unul sau doi căţei de usturoi pe zi ne pot apăra de multe rele şi, mai ales de „otrăvuri” cum sunt colesterolul şi trigliceridele. Dezinfectant al căilor respiratorii și aparatului digestiv Pentru a vă menţine sau a vă redobândi sănătatea, usturoiul este o comoară de binefaceri pentru toți cei care îl consumă. Dezinfectant al căilor respiratorii, usturoiul are un rol important în tratarea afecţiunilor bronho-pulmonare. Usturoiul curăţă aparatul digestiv, combate fermentaţiile intestinale, omoară viermii intestinali. La fumători, usturoiul uşurează expectoraţia, fluidizând secreţiile datorate excesului de tutun şi s-ar părea că reduce efectele negative ale nicotinei. Mâncat pe pâine, el ajută la scăderea zahărului în organism. Usturoiul se recomandă şi reumaticilor, anemicilor, persoanelor cu eritism cardiac şi atonie digestivă, celor care simt nevoia să-şi mărească diureza. Cei care suferă de hipertensiune arterială vor include în mod regulat usturoiul în meniul lor: acţiunea sa hipotensivă este strâns legată de vasodilataţie şi de efectele diuretice. Persoanele care au probleme cu digerarea usturoiului nu trebuie să excludă de la bun început acest aliment excepţional, ci să-l consume treptat şi cu prudenţă. Uneori, chiar şi stomacurile sensibile sfârşesc prin a-l tolera.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU