Doar dacă găsești întâmplător un trifoi cu patru foi vei avea noroc, iar daca cineva ți-l dăruiește, norocul se va dubla!

Trifoiul cu patru foi este un simbol universal al norocului, întâlnit pe medalioane, broșe, cercei și mărțișoare. Deși există și alte simboluri ale norocului, doar trifoiul a reușit să se răspândescă la nivel mondial, această semnificație fiindu-i atribuită de popoarele lumii din cele mai vechi timpuri. Mulți folosesc trifoiul cu patru foi drept talisman norocos, sub forma de bijuterii sau sub formă de obiecte cu care își decorează locuința.

După unii, cele patru frunze reprezintă speranța, credința, dragostea și norocul, iar după alții semnifică faima, averea, iubirea și sănătatea. Se pare că șansa de a găși un trifoi cu patru foi este 1:10.000… Se spune că doar dacă găsești întâmplător un trifoi cu patru foi vei avea noroc, iar daca cineva ți-l dăruiește, norocul se va dubla!

Se crede că trifoiul cu patru foi te poate ajută să-ți afli adevărată dragoste. Unii și-l pun în pantofi pentru a le îndrepta picioarele spre sufletul lor pereche! O fată care agață o astfel de plantă deasupra ușii de la intrarea în casă, se asigura că cel dintâi bărbat necăsătorit venea pe acolo și urma să-i fie soț.

*Mituri și legend despre trifoiul cu 4 foi

Potrivit unei legende creștine, Eva a luat cu ea un trifoi cu 4 foi atunci când a fost izgonită din rai. Așadar, se presupune că oricine intră în posesia unui astfel de trifoi are norocul să afle o părticică din binecuvântatul paradis.

O superstiție celtică statua că o persoană care poartă asupra sa un trifoi cu patru foi are capacitatea să vadă zânele, făpturile magice de pe pământ, dar și vrăjitoarele, spiritele rele care îi dau târcoale. Preoții druzi foloseau, de altfel, această plantă pentru a alunga duhurile malefice. Chiar și Iuliu Cezar, o înzestra cu darul de a te face să vezi demonii din jurul tău. În tribul Abourés, cine găsea un trifoi cu 4 foi era proclamat șeful tribului până când un alt membru al acestuia avea ocazia să afle un altul!

Dacă reușești să dai peste un trifoi cu patru foi și îl pui în buzunarul persoanei iubite, această te va îndrăgi pentru totdeauna! Dacă pui unul sub pernă sau sub pat, nici o fantomă nu te va deranja în somn și vei avea vise plăcute. Un altul, uscat între paginile unei cărți (a unei Biblii), se zice că îți aduce norocul un întreg an. În secolul al XVII-lea, în occident se obișnuia să se așternă trifoi cu 4 foi în calea miresei, astfel încât să aibă parte de fericire în noua să viață.

Tina CONDREA