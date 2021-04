Folosiți la decorațiuni speciale în casă sau prin grădini, dar și în retete culinare

*Există foarte multe varietăți în funcție de mărimea lor, formă și după culoare

*Cel mai mic dovleac încape într-o palmă, iar cel mai mare cântărește 450 kg

Dovlecii au devenit tot mai populari, și nu doar în preajma sărbătorii de Halloween. Tot mai mulți folosesc dovlecii atât pentru a face decorațiuni speciale de sezon în casă sau prin grădini, dar și în retete culinare.

Dovlecii mari și portocalii sunt cei pe care îi întâlnim cel mai frecvent, dar există o mulțime de tipuri de dovleci mai puțin cunoscute. Nu toți dovlecii au dimensiuni uriașe. Bunăoară, dovleacul „Jack be little” încape în palmă, având un diametru de doar 7 centimetri. Dovlecii sunt mici și rotunzi, au o forma ușor curbată și fiecare plantă face cel puțin 10 mini dovleci. Planta poate atinge și înălțimea de 3 metri, de aceea este nevoie de ceva mai mult spațiu pentru a crește această specie de dovleci.

*„Gigantul Atlantic” poate cântări și peste 450 de kilograme

Dovleacul „Gigantul Atlantic” uimește prin dimensiunile impresionante pe care le poate atinge. Dovleacul gigant, asa cum îi spune și numele, poate cântări chiar și mai mult de 450 de kilograme. Multi dintre cei care cresc aceasta specie de dovleac, obisnuiesc sa participe la targuri si festivaluri, unde fara indoiala recolta lor devine o veritabila vedeta printre vizitatori. Datorita dimensiunilor sale, dovleacul acesta are nevoie de cel putin 130 de zile pentru a ajunge la maturitate. Dovleacul Prinzewinner are forma cea mai rotunda si mai uniforma dintre toate tipurile de dovleci de dimensiuni mari. Dovleacul din acest soi poate atinge 90 de kilograme si are nevoie de 120 de zile pentru a ajunge la maturitate. De asemenea, acest dovleac are si o culoare portocalie cat se poate de uniforma.

*Dovleacul albastru, decorativ și interesant în egală masură

Dovleacul albastru este contrastul perfect pentru rudele sale mari și portocalii, ori galbene. La prima vedere, dovleacul albastru arată înspăimântator, pentru că dovlecii sunt de obicei portocalii. Dar este foarte decorativ și interesant în egală măsură. Dovleacul albastru atinge in medie o greutate de 10 kilograme. Dovleacul albastru este folosit atât în decorațiuni, dar este și comestibil.

Dovleacul Kakai este originar din Japonia și se remarcă datorită culorilor sale. Dovleacul din această specie are o tentă de culoare gri și dungi portocalii. În medie cântărește nu mai mult de 3 kilograme. Dovleacul Kakai este comestibil, deși nu are un gust extraordinar. Dovleacul Kakai este o varietate căutata datorita faptului că are semințe fără coajă.

*Dovleacul Cenușăresei, faimos in filmele de animație

Dovleacul Cenușăresei a devenit atât de popular de-a lungul timpului tocmai datorită faptului că apare in faimosul film de animație pentru copii – “Cenusareasa”. Dovleacul are o nuanță portocalie intensă, formă rotundă și nervuri adânci. Dovleacul Cenușăresei poate să cântărească până la 13 kilograme. Pentru a atinge maturitatea, acest dovleac are nevoie de doar 100 de zile.

Dovleacul Musquee de Provence are origini frantuzești. Acesta are o formă turtită care îl face să semene cu roțile mari de brânză. Coaja dovleacului din această varietate este maron închis, iar gustul său dulce și cremos îl face să fie un soi extrem de căutat de toți cei care apreciază preparatele culinare pe bază de dovleac. Dovleacul Musquee de Provence poate atinge greutatea de 10 kilograme și datorita formei sale deosebite este de multe ori folosit în decorațiuni.

Tina CONDREA