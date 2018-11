Plante pentru casă și grădină: camelia

Camelia este un arbust ornamental deosebit de valoros, fiind simbolul eleganţei şi rafinamentului. Planta se remarcă prin frunzişul persistent, verde strălucitor, dar mai ales prin florile mari, simple sau involte, colorate de la alb la roşu şi violet trecând prin toata gama nunaţelor roz, având marginea petalelor întreagă, ondulată sau franjurată. Forma florilor evocă deseori bujorul, anemona sau trandafirul. Camelia poartă numele iezuitului austriac Georg Kamel care a vizitat China şi Japonia. El a remarcat frumuseţea arbuştilor plini de flori de la poalele pădurilor montane. În Europa se cultivă în special în seră pentru obţinerea de plante destinate ornamentării interioarelor, teraselor, balcoanelor. Camellia poate fi întâlnită şi în grădinile din ţările europene dar numai în regiunile cu ierni blânde. În Japonia, camelia nu este numai o plantă decorativă deosebită dar şi o resursă vegetală pentru obţinerea unui ulei bogat, folosit la întreţinerea părului. În China, camelia s-a bucurat întotdeauna de aprecieri deosebite, florile ei fiind reproduse frecvent pe stampe, porţelanuri fine, lemn. Bine îngrijită, vom avea o camelie superbă, cu adevărat perenă La noi, Camelia se cultivă în ghivece, ca plantă de apartament sau pentru exterior. Ghivecele pot fi amplasate pe terase, în grădină sau balcoane, fără probleme. Dacă repectăm regulile de creștere și mai ales de temperaturi, ne vom bucura de o camelie superbă, cu adevărat perenă. Camelia are nevoie de multă lumină, dar trebuie ferită de acţiunea directă a soarelui care provoacă arsuri pe frunze şi lăstarii tineri. Din mai-iunie şi până în septembrie, planta trebuie aşezată într-un loc uşor umbrit. Planta creşte în ritm mai intens din primăvară până în luna august. Mugurii floriferi se formează către sfârşitul verii şi începutul toamnei, după care este bine ca planta să intre într-un uşor repaus favorizat de menţinerea ei la temperatura de 10 °C. Epoca de înflorire diferă de la soi la soi. Durata unei flori pe camelie este de circa o săptămână, iar durata de înflorire a unei plante este de cel puţin o lună de zile. Camelia trebuie transplantată periodic Camelia se simte bine în camerele răcoroase, departe de orice sursă de căldură. În general, se fereşte de temperaturi excesive. Iarna are nevoie să treacă printr-o perioadă de frig moderat pentru ca înflorirea să fie în toata splendoarea ei, primăvara. După înflorire se fac tăieri de curăţire şi de corectare a formei coroanei. Udarea se face regulat pe toată perioada anului. Apa nu trebuie să-i lipsească şi niciodată pământul nu se lasă să se usuce complet. Se pulverizează frecvent cu apă cât mai curată pentru a nu se păta frunzele prin depunerea sărurilor. Substratul de cultură se alcătuieşte din turbă, pământ de frunze şi pământ necalcaros. Planta trebuie fertilizată periodic pentru că este o mare consumatoare de nutrienți. Se folosesc îngrăşăminte cu reacţie acidă, sub formă de soluţie în concentraţie acidă. Camelia trebuie transplantata periodic, întrucât are nevoie de spatiu să poată crește. Este bine ca, an de an, să se creasca dimesiunea ghiveciului, dar fără a exagera. Un ghiveci prea mare pentru proporțiile plantei, poate să aducă probleme întregii plante. Transplantarea se poate face doar primăvara târziu, spre vară, când florile au dispărut.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU