Activitate online intensă la APIA Neamț, chiar și în vreme de pandemie

Toate cererile de subvenții și documentele necesare sunt transmise online

*Din totalul estimat de 24.783 de cereri unice de plată, s-au primit 14.435

*Procent de 58,25%, suprafața aferentă cererilor depuse fiind de 53.000 ha

*Marți, în contul fermierilor, banii pentru motorina folosită în agricultură

„Am reușit să aducem activitatea APIA Neamț la normalitate, ținând cont că această perioada ridică mari provocări organizatorice”,

declară Mihai Dorneanu, director executiv la APIA Neamț

Rep.: Campnia de primire a cererilor unice de plată este atipcă în acest an. Din cauza pandemiei, n-a mai fost posibilă întâlnirea față în față dintre fermier și angajatul APIA Neamț. Totul trebuie rezolvat online. Chiar și din cel mai îndepărtat cătun al județului. Cum a decurs activitatea în astfel de condiții?

Mihai Dorneanu: Dificil la început, dar ne-am „adaptat” din mers. Dovadă că, până la aceasta dată, la APIA Neamț, s-au primit 14.4350 cereri dintr-un total estimat de 24.783 de cereri unice de plată, ajungând la un procent de 58,25%. Suprafața solicitată aferentă acestor cereri este de peste 53.000 hectare. Cum spuneam, prima săptămână de primire online a cererilor unice de plată a fost mai dificilă, dar am depășit momentul, așa că am reușit să realizăm un flux normal de primire a cdererilor de subvenții agricole. Deja avem mai mult de 10 zile în care reușim să preluam peste 550 de cereri unice de plată, ceea ce înseamnă că depășim ținta medie zilnică. Țin sa menționez că în această perioadă preluam și cererile unice de plată cu scheme în sectorul zootehnic, inclusiv cererile pentru sprijin cuplat, dar tot în sistem online.

Rep.: În această perioadă, activitatea APIA Neamț nu rezumă doar la primirea cererrilor de subvenții aferente anului 2020. Presante sunt și alte treburi, iar condițiile de lucru nu-s chiar cele normale…

M.D.: Având în vedere aspectele meniționate, avem toată încrederea că această campanile de primire a cererrilor unice de plată va fi finalizată cu succes și fermierii vor primi subvențiile cuvenite la timp, chiar și în acest an dificil. Am reușit să aducem activitatea APIA Neamț la normalitate, ținând cont de această perioada care ridică mari provocări organizatorice. În ultimele trei săptămâni am preluat și cererile aferente Masurii 14- bunastarea animalelor pachetele referitoare la păsări și porci, a cererile aferente dosarelor de ameliorare a raselor, dar și a deconturilor pentru motorina utilizată în agricultură aferente trimestruli I din anul 2020. Țin să precizez că marți 12 mai vom efectua plata pentru motorina utilizată ăn agricultură pentru trimestrul IV afferent anului 2019. Practic toate solicitările venite din partea fermierilor aferente acestei perioade au fost soluționate cu succes la termenele prevazute de legislatie.

*Mesajul APIA Neamț pentru fermieri

Rep.: Rezultatele de până acum sunt mulțumitoare, în condițiile foarte dificile generate de pandemie. În continuare, ce mesaj aveți în acest moment pentru fermierii care vor să încaseze subvențiile agricole în acest an. Vă întreb în condițiile în care coordonați activitatea APIA și din județele Bacău, Vaslui, Iași, Botoșani și Suceava.

M.D.: Rog fermierii să răspundă la apelul telefonic al funcționarilor APIA Neamț, sunt sunați pentru depunerea cererii unice de plată aferentă anului 2020. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a asigura continuitatea finanțării sectorului agricol, prin schemele de plăți și măsurile de sprijin pe care le gestionează, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Neamț a instituit, începând cu data de 6 aprilie 2020, primirea cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicației IPA online, a mijloacelor electronice de comunicații și a sistemului IACS. Conducerea APIA Neamț îndeamnă beneficiarii de subvenții să colaboreze cu responsabilii de dosar de la nivelul centrelor județene, respectiv ai centrelor locale, pentru soluționarea eventualelor probleme pe care le întâmpină, astfel încât APIA Neamț să finalizeze cu succes Campania 2020 de depunere/primire a cererilor unice de plată până la data de 15 iunie 2020.

*Aplicația IPA-Online din versiunea internet, de mare folos fermierilor

Rep.: Cum se realizeazî colaborarea cu fermierilor, fară ma mai fi prezenteți la centrele APIA Neamț pentru informații saupentru depunrea documentelor pentru subvenții?

M.D.: Fermierii realizează actualizarea parcelelor agricole, a elementelor privind zonele de ineters ecologic și a tuturor informațiilor din cerere, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, fără a se prezenta la centrul județean sau cele 8 centre locale ale APIA Neamț. Fermierii care nu pot accesa aplicația IPA-ONLINE se vor adresa funcționarilor responsabili cu primirea cererilor unice de plată, pentru a fi consiliați asupra pregătirii cererii unice de plată. Documentele pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA Neamț la depunerea cererii (copie CI/BI/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ, procura notarială) vor fi transmise la centru județen și cele 8 centre locale APIA Neamț electronic prin toate mijloacele de telecomunicații existente (pe email în format scanat sau alte mijloace).

Rep.: Cum vor face fermierii dovada deținerii și utilizării terenului pentru care solicită acum subvenții agricole?

M.D.: Documentele privind utilizarea terenului precum și celelalte documente specifice schemei/măsurii solicitate vor fi transmise la centrul județean și cele 8 centre locale APIA Neamț electronic prin mijloacele de telecomunicații existente (pe email în format scanat sau alte mijloace) fie prin corespondență directă cu centrele APIA Neamț – instituția emitentă. În acest sens, centrul județean și centrele locale comunică prin adresă către primarie (semnată, scanată și transmisă pe e-mail) lista fermierilor pentru care este necesară adeverința. Trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, terenul trebuie să fie la dispoziția fermierului la data depunerii cererii. Ca atare, adeverințele trebuie să aibă data emiterii anterioară datei înregistrării cererii la APIA Neamț.

*Subvenții suplimentare pentru agricultura ecologică și agromediu

Rep.: Cum trebuie să procedeze fermierii care vor solicita plăți de agromediu și climă?

M.D.: În cazul în care fermierii solicită pachetul 5 din Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, documentele trebuie transmise scanat prin toate mijloacele de telecomunicații existente următoarele documente: certificatul oficial de calitate a seminţei, factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu); cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului.

Dacă solicită sprijin pentru pachetele privind agricultura ecologică, atât pe partea de conversie la agricultura ecologică, cât și mentru menținerea în acest system, documentele vor fi prezentate la APIA astfel: copia fișei de la Direcția Agricolă Neamț va fi depusă odată cu master certificatul până la 15 octombrie 2020. Contractul cu un operator certificate în agricultura ecologică se va elimina din lista documentelor care trebuie furnizate către APIA Neamț, verificarea condiţiei de eligibilitate prevazută de fişa măsurii privind agricultura ecologică urmând să fie făcută începând cu acest an pe baza informaţiilor conţinute de master certificat.

*Solicitări de subvenții din sectorul zootehnic

Rep.: Cum depun cererea crescătorii de animale?

M.D.: Documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, inclusiv pentru pachetul 8 din Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, se vor depune de către solicitant, prin orice mijloace electronice. Cu excepția următoarelor documente care vor fi solicitate prin adresă de APIA Neamț Oficiului Județean pentru Ameliorare în Zootehnie Neamț după cum urmează: adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei precum și adeverinţa eliberată de asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata pachetului 8 din măsura privn agromediu și climă, vor fi transmise prin mijloace electronice de către oficiile judeţene ANZ dupa avizarea acestora către centrele APIA Neamț.

Tina CONDREA