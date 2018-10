Câini agresivi, eutanasiați după ce au atacat un sătean

Un bărbat de 62 de ani, din Bârgăuani, a fost mușcat de doi câini din rasa Metis Amstaff, care au scăpat din padocul în care erau ținuți. Având în vedere că exista pericolul ca aceste patrupede extrem de agresive să atace din nou, oamenii legii au hotărât să fie eutanasiate. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar cei doi câini periculoşi au fost uciși.

Incidentul a avut loc în ziua de 8 octombrie. Din primele cercetări, a rezultat faptul că un bărbat de 62 de ani, din localitate, se deplasa pe DJ 155I, din Bârgăuani, când a fost atacat de doi câini care au ieşit dintr-un ţarc amplasat în curtea unui bărbat de 57 de ani, din Bârgăuani. Persoanei atacate i-au fost provocate leziuni în urma cărora a fost necesar transportul la spital pentru îngrijiri de specialitate.

“Cei doi câini, un mascul şi o femelă, ambii din rasa Metis Amstaff, fuseseră achiziţionaţi de către un tânăr de 30 de ani, din Bârgăuani, şi transportaţi la domiciliul tatălui său de 57 de ani, unde au fost lăsaţi în grija acestuia.

Având în vedere potenţialul agresiv al celor două exemplare canine şi în vederea prevenirii unor alte atacuri asupra altor persoane, proprietarii au solicitat eutanasierea acestora de către personal autorizat. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de neluare de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc. şi se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, conform art.12, alin.2 OUG 55/2002 R”, a declarat agentul șef adjunct Robert Costân, purtător de cuvânt în cadrul Poliției Neamț.

În vederea preîntâmpinării unor astfel de situaţii şi pentru respectarea legilor în vigoare referitoare la deținerea câinilor încadraţi ca fiind periculoşi sau agresivi, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ precizează că, în conformitate cu O.U.G. nr. 55/2002R privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în doua categorii, după cum urmează: categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog si metișii lor; categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metișii lor.

Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor periculoși sau agresivi trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă vârsta minima de 18 ani; să aibă capacitate deplina de exercițiu; să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei. Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor periculoși sau agresivi, au obligația sa înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, şi să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferenta imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos” sau, după caz, “Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.

Proprietarii de câini periculoși sau agresivi au obligația sa depună la sediul politiei în a cărei raza este situat imobilul in care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberata de Asociația Chinologica Romana, afiliata la Federația Chinologica Internațională, din care sa rezulte încadrarea câinelui in categoriile sus-mentionate, precum si o declarație pe propria răspundere.

