*Impresionează prin spectacolul florilor, au culori superbe și un parfum intens

Amaryllis este una dintre cele mai îndrăgite plante de apartament. Florile sale mari și intens colorate sunt un punct de atracție în orice locuință, Dar mai ales în timpul iernii, când majoritatea florilor la ghiveci intră în repaus vegetativ. Amaryllis impresionează prin spectacolul florilor sale în plină iarnă. Sunt flori în culori superbe, cu un parfum intens.

Amaryllis este o plantă tropicală căreia îi prieşte de minune mediul de interior şi oferă un farmec aparte încăperilor în care este amplasată. Amaryllis este una dintre cele mai căutate flori de decembrie şi a devenit un decor popular al aranjamentelor la sărbătorile de iarnă. Unul dintre cele mai importante detalii despre crinul de iarnă este acela că înflorește foarte ușor. Bulbul, așezat la lumină și la căldura din cameră, la finalul lui octombrie, va face spectacol în zilele de Crăciun.

Adevărul e că Amaryllis este o plantă festivă. Horticultorii au creat hibrizi care produc flori enorme în formă de trompetă, colorate variabil de la alb la roz, de la roșu la portocaliu.

*Amaryllis în mitologia greacă



Legenda spune că florile de Amaryllis au răsărit din sângele nimfei Amaryllis, care era îndrăgostită nebunește de frumosul cioban Alteo. Floarea aceea frumoasă a ajutat-o ​​să-i cucerească inima. Poate de aceea Amaryllis reprezintă astăzi frumusețea și iubirea, precum și determinarea, puterea și succesul. Amaryllis se mai este cunoscută șicu numele de Crinul de Crăciun, Clivia sau Trompeta Africană.

Cele mai comune soiuri au flori roșii strălucitoare sau flori roșii și albe. Dar în fapt sunt sute de soiuri de Amaryllis, astfel că poți găsi plante care înfloresc în nuanțe de roz, portocaliu, galben și violet. Unele sunt cu flori duble, ceea ce înseamnă că au mai multe petale decât de obicei.

*Amaryllis: o floare elegantă, ușor de îngrijit

Amaryllis sau crinul de cameră este o plantă tropicală de ghiveci, care se îngrijeste ușor. Ne atrage privirea cu o tijă cu boboc sau cu floare, adeseori fără frunze. Uneori ne oferă un moment mai spectaculos deoarece se vede doar mugurul cărnos al florii care iese din pământ. Este bine să rotiți ghiveciul o dată la câteva zile, deoarece tija are tendința de a crește oblic, după lumina soarelui. Prin rotația ghiveciului, vă asigurați ca tija are o creștere dreptă.

Crinul de camera este o planta de interior, însă poate fi plantată şi în grădină sau ţinută in ghivece, afară. Unii gradinari o plantează în grădini chiar pe timpul verii, după care o readuc în casă, în ghiveci. O plantă înflorită de Amaryllis trebuie ținută într-o cameră încălzită deoarece menținerea florilor depinde de temperatura din camera. Amaryllis are nevoie de lumina, dar nu este indicat sa stea direct în soare, caci i se vor “arde” frunzele. Nu este greu de intretinut și are nevoie moderată de apă. Pe măsura ce florile se ofilesc, Amaryllis scoate din pământ si frunze pe care este recomandat sa i le mentinem în viață. O dată pe săptămână trebuie să-i dăm puțin îngrășământ care conține o cantitate mai mare de fosfor si potasiu, special pentru plante ornamentale cu flori. Solul din ghiveciul plantei trebuie să fie unul ușor, afânat și care se schimbă odată la 2 ani.

Dupa înflorit, Amaryllis trebuie să se odihnească. Frunzele i se vor îngălbeni una după alta și se vor usca. Nu va îngrijorați, e ceva normal. Daca bulbul este tare, totul este în ordine, fiind momentul să pregatim Amaryllis pentru hibernare. Repausul plantei aduce o nouă înflorire.

Tina CONDREA