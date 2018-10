Secretele condimentelor

*Piperul negru, cândva plătit cu greutatea sa în aur

*Șofranul e cel mai scump condiment, urmat de vanilia naturală

* Scorțișoara are o indelungată și fascinantă istorie

Piperul negru reprezintă aproximativ o cincime din comerțul internațional de condimente, însă este departe de epoca în care ajungea să fie plătit cu greutatea sa în aur, fiind destinat doar nobililor foarte înstăriți, caselor regale și imperiale. Cel mai mare importator de piper negru sunt Statele Unite ale Americii, iar cei mai importanți producători sunt India, Brazilia, Indonezia și Vietnamul. Bogat în vitamina A si C, cu multă cofeină, piperul negru rămne deosebit de popular, o dovadă în plus fiind faptul ca în restaurante reprezintă 30 până la 50 la suta din consumul mediu de condimente.

Vanilia naturală este foarte popular și multe specialități de cofetărie nu ar putea exista fără ea. În plus, vanilia naturală este cel mai consumat condiment, fiind cea mai scumpă după șofran. Dacă la prima vedere are un gust simplu și ușor de recunoscut, vanilia este si una dintre aromele cele mai complexe.

Și nu uitați că șofranul este în continuare cel mai scump condiment, în principal pentru ca trebuie cules manual, fiind extras din plantele de crocus sativus. Este nevoie de aproximativ 100 de flori pentru un singur gram de șofran.

Cuișoarele le recunoști imediat după forma și mirosul intens, cu o aromă ce pare să pună în umbra celelalte. Asta chiar și când folosim puține, ele sunt o alegere adesea îndrăzneață, dar care poate schimba radical în bine chiar și o rețetă mai puțin inspirată. Dacă vă place aroma de cuișoare trebuie să știți că principalul “vinovat” este eugenolul, un ulei volatil ce are și proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, așa că le puteți folosi și într-un tratament naturist.

Chimionul are o aromă puternică, fiind ușor de recunoscut, unii îl preferă în locul altor condiment, alții nu vor nici măcar să îi simtă mirosul. Dincolo de preferințele culinare, chimionul este foarte util in terapiile alternative. Uleiurile esențiale de chimion au efect antibacterian, ușurează procesul digestiv, pot fi folosite pentru îndepărtarea anemiei și oboselii cronice, au un ușor efect diuretic și sunt recomandate în curele de detoxifiere a întregului organism.

*Soldații romani procurau sarea în schimbul soldei

Folosim in fiecare zi sarea in bucatarie, încă din Antichitate. Cuvântul “salariu” își are originile in latinescul “salarium”, care însemnă “sare”. O posibilă explicație este că soldații romani primeau o sumă de bani special pentru acest condiment, sau pur și simplu și-l puteau procura în schimbul soldei.

Scorțișoara are o indelungată și fascinantă istorie. În Evul Mediu era o adevarată comoară în Europa, foarte scumpă și greu de gasit, doar cei foarte bogți și-o permiteau. Era dificil s-o transporţi, uneori chiar mai greu s-o găsești. Se povesteste că exploratorii care au descoperit teritoriul Americii, bucuroși că au la dispoziție un spațiu misterios și atât de vast, aveau să fie dezamagiți să descopere ca acolo nu se găseau plantații întinse de arbori de scorțișoara.

Folosindu-și temuta forță, Portugalia va fi țara care va controla multă vreme comertul cu mult-doritul condiment, după ce reușise să ocupe Ceylonul (astăzi Sri Lanka), unde se găseau numeroși arbori. Abia în secolul XIX acest monopol avea sa fie distrus pe măsură ce plantațiile se extindeau, iar scorțișoara, altădată plătită cu mult aur, a început să fie tot mai popular și accesibilă.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU