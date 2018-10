Cadou horror de Halloween

*Plantele carnivore, opțiunea potrivită

Dacă vrei să faci un cadou unui iubitor de plante cu ocazia Halloweenului sau pur și simplu vrei să cumperi o plantă cu aspect „creepy”, poti opta cu încredere pentru plantele carnivore. Sunt plante care vor da fiori pe șira spinarii!

Plantele carnivore cuprind peste 630 de specii, care se întâlnesc acolo unde solul este lipsit de nutrienți. Plantele carnivore au aspect placut și ne scapă de insectele sâcâitoare, precum musculița de oțet sau țânțarii. Plantele carnivore de apartament n-au nevoie de îngrijiri speciale, ci doar de asigurarea condițiilor optime de mediu.

Plantele carnivore sau insectivore obțin o parte din substanțele nutritive prin prinderea și digestia insectelor. Înmulțirea plantelor carnivore se face prin semințe, diviziunea plantei sau prin butași de frunze.

Au aspect plăcut și ne scapă de insecte

Capcana lui Venus (Dionaea Muscipula) este o plantă carnivoră care își prinde singură prada și o digeră. Consumă insecte mici și poate fi crescută cu ușurință în apartament. Nu are nevoie de o umiditate ridicată a solului sau a aerului și poate rezista până la temperaturi de 10 – 12 grade Celsius, având nevoie de o perioadă de hibernare pentru a se regenera. Capcana este formată în partea terminală a frunzelor și este declanșată de perișori interiori, prin atingerea terminațiilor nervoase.

Așează planta într-un loc luminos. Dacă nu are suficientă lumină naturală, trebuie să-i asiguri lumină artificială.

Roua cerului (Drosera rotundifolia) este o plantă carnivoră care crește și în România. Deși aceasta este protejată în mediul natural, planta este crescută în ghiveci pentru comercializare. Roua cerului are un aspect plăcut, desprins parcă din filmele SF. Este intens colorată și atrage rapid privirile. Planta își folosește aceleași atuuri și pentru a atrage insectele pe care le prinde în capcana ei mortală. Aceasta plantă are nevoie de urdări frecvente, în special în anotimpul cald, când are nevoie de un sol umed în permanență.

Drosera capensis este o plantă carnivoră de talie mică, cu frunze delicate, dispuse în rozetă. Insectele sunt atrase de capetele frunzelor, unde planta secretă o sevă lipicioasă, asemănătoare cu bobițele de rouă.Pentru a se dezvolta corespunzător, planta are nevoie de multă lumină, doar iarna poate fi ținută în bătaia directă a soarelui.

Are nevoie de udări regulate, încât substratul să nu se usuce prea mult, folosindu-se apă distilată sau cu apă de ploaie.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU