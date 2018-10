Inspectorul şcolar general adjunct a trecut la ALDE

Organizaţia judeţeană Neamţ a ALDE a prezentat ieri o nouă achiziţie, după ce, la începutul lunii, primarul de Borca, Ovidiu Geo Niţă a optat pentru această formaţiune politică. Este vorba despre profesorul Ioan Milea, inspector general adjunct al ISJ Neamţ. „Am hotărât să mă implic mai mult în activitatea filialei ALDE Neamţ, întrucât am fost simpatizant al ideilor liberale. O perioadă am renunţat la activitatea politică pentru că am fost director de şcoală. Astăzi, am hotărât să revin la matcă. Din întâlnirile pe care le-am avut cu dl. Asaftei, eu – în calitatea de inspector general adjunct, dânsul în calitatea de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, mi-am dat seama că pot colabora foarte bine cu dumnealui. Sper că pe parcursul perioadei următoare să fiu un colaborator bun al conducerii acestei organizaţii şi să fiu un membru activ al ALDE Neamţ. „Bine aţi venit în mijlocul nostru şi vă asigur de tot sprijinul din partea conducerii. Am convingerea că vom face o imagine bună din punct de vedere profesional şi politic”, a declarat Ion Asaftei, preşedintele ALDE Neamţ.

Mariana OLTEAN TUDOSE