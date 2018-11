Plante pentru casă și grădină: campanula

Ideală pentru orice grădină sau un balcon de vis

Rezistă la frig și înfloresc spectaculos tot anul

Campanula este o veritabilă frumusețe în curtea casei, florile mici si albastre-mov fiind extrem de decorative. Este potrivită pentru interior şi exterior, cu menţiunea că-i place răcoarea. Tocmai rezistenţa la frig, chiar la îngheţ, a făcut ca floarea să devină tot mai populară. Perenă fiind, an de an, aceeaşi plantă explodează cu florile ei proaspete şi ne încântă privirea. Campanula înflorește din mai până în septemebrie și chiar mai mult. Aceste flori se pretează excelent a fi puse și în ghivece. Dacă sunt plantate direct în grădină, sunt expuse riscului din cauza îngheţului.Nu că n-ar rezista la frig, ci că efectele stratului de gheaţă ar influenţa umiditatea solului. Specialiştii au dezvoltat soiuri absolut minunate de Campanula, de la cele mov până la nuanţe de roz pastelat şi alb. Cultivate împreună, oferă o imagine absolut fantastică în grădină sau jardinieră, mai ales înflorirea este foarte lungă, cu flori multe. Lumina, secretul pentru o înflorire abundentă Campanula este o plantă perenă și are tendința de a forma tufe. Rezistă foarte bine gerurilor din iarnă, fără tratamente speciale și îngrijire deosebită. Pentru a rezista cu bine gerurilor aspre, toamna, tufa trebuie tunsaă la trei-patru centimetri și trebuie acoperită cu frunze sau paie. În iernile umede cu zăpadă abundentă, campanula de grădină nu are nevoie de nici o îngrijire specială. Udările de iarna sunt necesare pentru ca gerurile aspre din iernile uscate deshidratează și usucă rădăcinile plantei și aceasta poate să moară. Vara, cea mai mare problemă este căldura excesivă. Plantarea pentru campanula de grădină se poate face în orice perioadă din an, din marție și până în noiembrie. Plantarea se face cu tot cu solul din ghiveci în gropi udate bine înainte. Solul trebuie să fie unul normal, dar cu o bună capacitate de drenare a apei.Semințele se pot semăna direct în grădină, din martie incolo. Planta se dezvoltă viguros din seminte dacă are condiții bune, adică un loc care să fie ferit de bătaia directă a soarelui, care să beneficieze de lumină din abundență. Planta trebuie fertilizată la fiecare a treia udare sau o dată pe săptămână dacă este în grădină și se bucură de apa de ploaie. În perioada de vegetație poate fi tunsă pentru a stimula producerea lăstarilor și înflorirea.Lumina este secretul care face ca planta să înflorească abundent.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU