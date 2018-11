Idei de afaceri: cătina incașă

Cunoscută mai mult pentru fructele sale delicioase, cătina incașă este o plantă exotică aclimatizată la noi. Plantatăm în grădină sau la ghiveci, va transforma colţul verde sau fereastra într-un festival al lampionelor chinezeşti, deoarece planta formează mici “felinare” portocalii care protejează fructul. Acest înveliş la început este verde, iar la coacerea fructului devine portocaliu. Florile propriu- zise sunt stelate, mici, albe şi apar pe tot parcursul verii, iar toamna face inconfudabilele sale fructe. Cătina incașă are aceeași culoare precum cătina autohtonă, dar este mult mai mare și mult mai bogat în vitamine. În lume sunt cunoscute doar două feluri comestibile ale acestui fruct. Varianta peruviană și de varianta autohtonă căreia popular i se spune cireașă de pământ. Din păcate, nu se găsește în comerț pentru că nu sunt prea mulți cultivatori interesați de ea. Și e mare păcat, pentru că varianta de cătină incașă aclimatizată la noi este mult mai bogată în vitamine și antioxidanți decât surata ei peruviană. Cele mai gustoase fructe din lume Cătina incașă este unul dintre cele mai gustoase fructe din lume. Fructul comestibil are culoare portocalie și este acoperit de o manta ca de hârtie creponată având un aspect asemănător lampionului chinezesc. Este un fruct căutat pentru substanțele conținute, fiind bogat în vitamine din complexul B, B12 fiind rar întâlnită în alte vegetale. În compoziție are și vitamina P recunoscută pentru proprietățile antiinflamatorii, anti-oxidante și anti-virale. Aceste fructe mai conțin vitamina A , iar cantitatea de vitamina C este dublă față de lămâie. Cătina incașă are un conținut ridicat de proteină, calciu, fier, fosfor, zaharuri. Bogate în carotenoide și polizaharide, aceste fructe ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar. Fructele comestibile de cătină incașă se pot consuma ca atare sau în salate alături de alte fructe, dulceţuri, marmelade sau pentru ornarea prăjiturilor, restul speciilor fiind toxice. Pe lângă savoare, acest fruct prezintă şi o serie de efecte terapeutice: antireumatice, laxative, tratarea diferitelor afecţiuni ale pielii. Cătina incașă previne și tratează leucemia, hepatita și reumatismul. Preferă locurile însorite şi soluri fertile, cu un drenaj bun Cătina incașă că se dezvoltă destul de mult pe verticală, atingând o înălţime de aproape 80 cm. Se cultivă destul de uşor, iar în grădina este considerată o plantă invazivă, deci cam acaparează totul în jurul ei. Aşa că ai mare grijă pe lângă ce plante o amplasezi. Preferă locurile însorite şi soluri fertile, cu un drenaj bun. Nu este o plantă iubitoare de apă, ba din contră suferă, dacă este udată în exces. Are nevoie doar de o udare atentă şi regulată pe toată perioada înfloririi şi fructificării. Ca plantă de grădină tolerează foarte bine uscăciunea aerului, în schimb, atunci când este cultivată la ghiveci are nevoie de o umiditate atmosferică mai ridicată. Iarna îţi recomand s-o protejezi cu frunze uscate, pentru a evita eventualele daune provocate de ger. Tija cu lampioane poate fi păstrată foarte mult timp ca element decorativ, deoarece învelişul fructelor îşi păstrează culoarea şi sub formă uscată. Adeseori sunt utilizate în aranjamente cu flori proaspete şi mai ales în combinaţii cu flori uscate. Cătina incașă poate decora grădina şi casa cu fructele sale deosebite.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU