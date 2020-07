Istoricul sănătății familiei tale este încorporat în tine, deoarece aceasta este moștenirea pe care ți-au transmis-o părinții. Ești practic un compendiu al problemele de sănătate ale rudelor tale de sânge. Genele partajate și, în unele cazuri, mediul și obiceiurile, stilul tău de viață, obțin rezultate similare pentru sănătate.

Și acest istoric oferă informații pe care le poate folosi și medicul tău pentru a te ajuta să îți menții sănătatea. Informația pe care o achiziționați creează o foaie de parcurs potențială pentru viitorul vostru. Acesta este motivul pentru care istoricul de sănătate al familiei tale este mai important decât câteva rânduri dintr-un formular pe care îl completezi la cabinetul medicului.

Deci, nu așteptați următoarea întâlnire cu doctorul pentru a te gândi la istoricul sănătății familiei. Ghidul de mai jos te va ajuta să începi să aduni aceste informații importante pentru sănătatea ta.

UN GHID PENTRU COLECTAREA INFORMAȚIEI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA FAMILIEI

Evident, această sarcină ar putea dura ceva timp. Și, în funcție de cum te simți despre a vorbi cu familia, ceva energie.

Decideți cu cine trebuie să vorbiți: regula generală este că trei generații de familie legate de sânge (din partea mamei și a tatălui) alcătuiesc o istorie completă a sănătății.

Și această istorie include:

-Bunicii

-Părinţi

-Mătuși si unchi

-Frați, surori

-Verișori primari

-Copii voștri

Sănătatea voastră este în strânsă legătură cu sănătatea celor de mai sus. Dar amintiți-vă, trebuie să faceți acest lucru doar pentru rudele de sânge. Fără frați sau părinți vitregi sau rude prin alianță.

Concentrați-vă asupra informațiilor de care aveți nevoie cel mai mult: nu trebuie să vă întrebți bunica cât cântărea la 25 de ani.

Cu cât știi mai mult, cu atât mai bine. Dar nu este necesar să colectați foi de calcul pline de date. Nu urmăriți datele măsurabilele personale ale familiei dvs. (înălțime, greutate, viteză), cum ar face un antrenor pentru o echipă de sport. Concentrați-vă pe următoarele întrebări pentru a aduna informațiile relevante:

-Cu ce ​​probleme medicale semnificative s-au confruntat rudele voastre de sânge? (Aceasta include boli și chiar accidente majore.)

-La ce vârstă au început aceste probleme? (Știind când au fost diagnosticați cu o problemă spune multe despre ce vă puteți aștepta și dacă ceva este ereditar.)

-Pentru rudele care au decedat, care a fost cauza decesului?

-Care este fondul etnic al familiei tale? (Unele probleme sunt specifice unei etnii sau prezintă riscuri crescute în anumite populații.)

-Cum a avut impact asupra sănătății, mediul în care au trăit?

-Cu ce ​​probleme de sănătate mintală s-au confruntat? (Aceasta include totul, de la dependență la anxietate și depresie.)

-Există un istoric de complicații legat de sarcină? Dacă da, care este acesta?

-Care a fost stilul de viață? (Băutori de alcool, fumatul, consumul de droguri sau obiceiurile sănătoase, cum ar fi alergarea la maraton, pot pot să vă dea indicii importante legat de moștenirea genetică pe care ați primit-o.)

Decide cel mai bun loc sau mod de a vorbi cu membrii familiei tale.

Folosiți evenimente de familie pentru a vorbi despre istoricul sănătății sau pentru a stabili un moment propice pentru această conversație.

Abordați fiecare conversație explicând de ce doriți aceste informații. Există un motiv pentru care există legi privind confidențialitatea în domeniul sănătății. Discutarea problemelor de sănătate este delicată. Nu toată lumea dorește ca oamenii să știe că au avut o anumită problemă medicală sau au avut probleme de sănătate mintală.

Dacă puteți avea toată lumea într-o singură reuniune, este posibil, de asemenea, să partajați informațiile colectate cu familia. În acest fel, nu faci doar istoricul sănătății familiei pentru tine, ci îți îndeplinești o parte din muncă și pentru alții. Dar nu partajați informații cu alții decât dacă aveți permisiunea explicită în acest sens.

Fii cu respect maxim când ai această conversație.

Conduceți discuția la fel de simplu sau în ritmul pe care și le dorește membrul familiei. Uneori, asta înseamnă să puneți întrebări exacte și să primiți răspunsuri simple. Alteori s-ar putea să aveți o discuție mai lungă în care ruda ta se deschide mult. Ascultă. Și mulțumește-le pentru timpul acordat după ce ai încheiat conversația.

Păstrați o o înregistrare a discuției pentru că e foarte ușor sa uitați. Există formulare și instrumente care vă ajută să simplificați procesul de colectare și de urmărire a istoricului de sănătate familial. Și actualizati în mod regulat documentul pe care îl creați.

Să nu vă descurajeze obstacolele. Acest proces, la fel ca viața, nu este probabil să fie perfect lin. Dar, de obicei, există încă modalități de a obține ceea ce aveți nevoie. Iată câteva obstacole comune și cum să te ocolești:

Dacă nimeni din familia ta nu cunoaște istoricul sănătății cuiva care a decedat, înregistrările publice te pot ajuta. Certificatele de deces sunt de obicei disponibile publicului. Ele pot da informații asupra circumstanțelor morții unei persoane. Și bineînțeles, mai sunt anumite documente legate de istoricul sănătății anumitor persoane care cu pușin noroc, mai pot fi gasite în familie.

În cazul adopției: Dacă adopția este deschisă și persoana este în contact cu părinții biologici, va fi suficientă o conversație. Dar dacă nu este cazul, înregistrările de adopție sau agenția de adopție ar putea fi cele mai bune resurse disponibile.

Discutați cu membrii familiei cu care sunteți conectați, pentru a vă adresa celor pe care nu îi cunoașteți. Dacă medicul dumneavoastră va trimite chestionare, aceasta este o opțiune de a explora acest subiect.

AMINTEȘTE-ȚI DE CE ESTE IMPORTANT SĂ CUNOȘTI ISTORICUL DE SĂNĂTATE AL FAMILIEI TALE

Urmând pașii de mai sus veți fi ghidați prin acest proces. Dar să știi ce să faci și să ai motivația să o faci sunt două lucruri foarte diferite.

Uneori este dificil să intri în contact cu oamenii. Sau rudele tale ar putea să nu fie atât de deschise pe cât îți dorești. În aceste situații, amintește-ți care e scopul și de ce vrei să faci istoricul sănătății familiei.

Totul se rezumă la construirea celei mai mari baze de informații. Cu cât setul de date este mai mare, cu atât sunt mai bune capacitățile predictive. Dar nici cea mai extinsă istorie a sănătății nu vă va spune viitorul.

Nu este ca și cum te-ai uita într-un glob de cristal. Sănătatea este ceva foarte complex. O mulțime de factori sunt implicați în fiecare rezultat al sănătății. Deci, doar pentru că familia ta are un istoric al unei probleme, acest lucru nu înseamnă că veți avea aceeași problemă.

Dar știind ce s-a întâmplat vă permite să vă monitorizați, să testați și să vă reglați stilul de viață. Te poate ajuta să înțelegi cu ce riscuri te poți confrunta. Această cunoaștere poate genera un stil de viață în care puteți face totul pentru a reduce potențialul de a întâmpina aceleași probleme.

Unele tulburări genetice pot necesita teste la intervale specifice. Ar putea exista situații în care detectarea precoce a unei afecțiuni este mai ușoară și joacă un rol important în opțiunile de tratament. Eficacitatea unor medicamente este chiar legată de genetică. Și este important să știi ce le poți transmite copiilor tăi.

Istoricul sănătății familiei îți va atrage atenția asupra locurilor importante în care trebuie să te uiți legat de sănătatea ta. Dacă mai mult de o rudă de sânge are o afecțiune, acesta este un semnal de alarmă pentru a concentra schimbări în stilul de viață.

ÎN CONCLUZIE:

Informațiile nu reprezintă nimic fără intervenție. Aceasta este acțiunea care face ca informația să fie atât de valoroasă.

Această acțiune ia diferite forme. Unii vor face teste pentru depistarea bolilor care pot fi moștenite. Altele ar putea fi dietetice, nutriționale sau legate de fitness.

De exemplu, dacă aveți un istoric familial de probleme cardiace, este și mai important pentru dumneavoastră să vă monitorizați tensiunea arterială, ritmul cardiac, compoziția sângelui și să trăiți un stil de viață sănătos pentru inimă. Aceste informații ar putea să vă facă să optați pentru o salată în loc de cartofi prăjiți. S-ar putea chiar să te împingă să urci pe bicicletă sau să mergi la plimbare.

Cel mai important este să folosești ceea ce știi. Dar trebuie să depui efortul de a corecta ceva.

În timp ce te privești în oglindă și îți examinezi nasul pe care l-ai moștenit de la părinți, nu uita de celelalte lucruri pe care le-ai primit ca moștenire genetică. Și începe să faci ceva despre referitor la asta. Pentru că – în afara măsurilor costisitoare și dureroase – nu poți face nimic în privința nasului tău. Dar poți face multe în cee ace privește sănătatea ta.

*Aceste informații sunt prezentate doar în scopuri educaționale și nu sunt destinate diagnosticării sau prescrierii pentru orice condiție medicală sau psihologică, nici pentru a preveni, trata, atenua sau vindeca astfel de afecțiuni. Informațiile conținute în acest articol nu au ca scop înlocuirea unei relații personale cu un medic sau cu un medic specialist calificat. Prin urmare, aceste informații nu sunt intenționate ca sfaturi medicale, ci mai degrabă o împărtășire a cunoștințelor și a informațiilor bazate pe cercetare și experiență. Vă încurajăm să vă faceți propriile decizii referitor la sănătatea dv., pe baza parteneriatului cu un profesionist calificat în domeniul sănătății.

ARTICOL TRADUS ȘI ADAPTAT DE VIOREL CIUREA

REFERINȚE

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/familyhistory

https://parkridgehealth.com/blog/entry/how-your-familys-medical-history-affects-your-health

https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/observable/

https://www.cdc.gov/genomics/famhistory/famhist_basics.htm

https://www.healthline.com/health/family-health-history-day

https://www.cdc.gov/genomics/famhistory/famhist_chronic_disease.htm

https://www.aafp.org/afp/2008/0601/p1553.html

https://www.cdc.gov/genomics/famhistory/knowing_not_enough.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Ffeatures%2Ffamilyhealthhistory%2Findex.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115560/

https://www.militaryonesource.mil/health-wellness/healthcare/why-it-s-important-to-know-your-family-s-medical-history

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/medical-history/art-20044961

PRODUS

PROFLAVANOL C100

3 MODALITĂȚI PRIN CARE PROFLAVANOLUL CREAT DE USANA, NE SPRIJINĂ FRUMUSEȚEA ÎNCEPÂND DIN INTERIOR

Când vine vorba de lupta împotriva îmbătrânirii, selectarea produselor potrivite pentru tipul tău de piele reprezintă doar jumătate din ecuație. Ceea ce alegi să mănânci în fiecare zi are și un impact asupra aspectului tău. Pielea ta este o reflexie a sănătății tale interioare și a calității nutriției.

La fel ca și alte organe din corp, pielea ta este un sistem complex care are nevoie de mulți nutrienți diferiți pentru a funcționa corect. Deci, cum vă puteți hrăni o strălucire sănătoasă?

Începeți să mâncați o dietă echilibrată cu suficiente proteine, carbohidrați cu conținut scăzut glicemic și grăsimi benefice. Beți suficientă apă pentru a rămâne hidratat.

O sănătate bună a pielii a fost demonstrată și de consumul de fructe și legume în diferite studii.

Dar, pentru a vă asigura că absorbiți binefacerile fundației frumuseții și aici vorbim de vitamina C, plus fitonutrienții care se găsesc in fructele cu coajă purpurie si violetă, nu căutați mai departe decât Proflavanol® C100.

Și care sunt cele trei beneficii pentru frumusețe ale acestui produs USANA?

Proflavanol C100 ajută la hrănirea pielii prin susținerea circulației sănătoase a corpului.

Proflavanol C100 a fost formulat în principal pentru sănătatea cardiovasculară. Vă ajută să vă mențineți inima sănătoasă, susținând o circulație bună prin tot corpul. Fiecare parte a corpului tău primește nutrienții de care are nevoie din circulația sângelui. Iar pielea ta nu face excepție de la această regulă.

Proflavanol C100 protejează sănătatea pielii cu o acțiune puternică a antioxidanților.

Când vine vorba de pielea ta, expunerea periodică la soare este principala cauză de deteriorare a colagenului care poate duce la apariția îmbătrânirii. Cea mai bună metodă de a vă proteja pielea împotriva unor astfel de daune este prin purtarea unei protecții solare cu spectru larg, cu cel puțin un SPF 30 în fiecare zi.

În acelși timp, antioxidanții și vitamina C din PROFLAVANOL C100 acționează eficient înspre a minimiza daunele create de soare asupra pielii noastre.

Importanța vitaminei C pentru sănătatea pielii devine evidentă atunci când te uiți la ce se întâmplă cu persoanele ce sunt în deficiență severă. Pielea acestor oameni este fragilă, nu se vindecă bine și este de obicei destul de uscată.

Cercetările sugerează că vitamina C poate nu numai că ajută pielea să facă colagen, dar ar putea afecta și nivelul de umiditate al pielii. Vitamina C din Proflavanol C100 vă poate ajuta să vă completați ce vă lipsește din nutriție pentru a sprijini hidratarea pielii voastre.

Faceți din Proflavanol C100 o parte din rutina dvs. de frumusețe zilnică pentru a vă hrăni, apăra și consolida sănătatea pieleii începând din interior.

Pentru informatii referitor la acest produs, vă rugam sa accesati urmatorul link sau sa ne contactati:

https://www.usana.com/s/v-Hjs1

PENTRU INFORMAȚII

TEL/WHATSAPP: 0730260266

e-mail: sanatate.abundenta@gmail.com