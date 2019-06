Farmacia din stup: păstura

„Pâinea albinelor”, minunea naturală care ne scapă de medicamente

Polen înnobilat, valoarea nutritivă şi antibiotică de trei ori mai mare

Păstura, cunoscută şi sub numele de „pâinea albinelor”, poate avea efecte miraculoase asupra organismului, fiind un polen înnobilat. Se obţine din grăuncioarele de polen sfărâmate şi depuse în celulele fagurilor, unde are loc fermentarea naturală, prin care cresc calităţile nutritive şi terapeutice. Faţă de polen, valoarea nutritivă şi antibiotică a păsturei este de trei ori mai mare. Păstura se păstrează în locuri ferite de căldură, lumină, umezeală, în recipiente închise etanş. Înainte de a fi deschis, trebuie menţinut la temperatura camerei 30-60 minute. Păstura poate fi păstrată timp îndelungat, ținută la loc uscat poate rezista până la 17 ani. Cel mai valoros produs al stupului Păstura este poate cel mai valoros produs al stupului, de ale cărui proprietăţi terapeutice extraordinare pot beneficia atât adulţii, cât şi copiii, persoanele sănătoase, cât şi cele cu diverse afecţiuni. Păstura este un polen predigerat, de aceea este mai uşor de digerat şi de asimilat de organism. Conţine proteine, glucide, lipide, aminoacizi, vitamine din grupul B, vitaminele D, E, C, K, provitamina A, 27 de minerale, factori antibiotic și de creştere, hormoni naturali şi enzime. Păstura are aceleaşi indicaţii terapeutice ca şi polenul, însă acţiunea ei este mult mai rapidă şi mai puternică. În cazul afecţiunilor hepatice (hepatite acute şi cronice, ciroze), rezultatele sunt cu adevărat remarcabile. Persoanele alergice la polen şi diabeticii nu pot folosi păstura. Asigură o detoxifiere profundă Păstura pură este o sursă importantă de seleniu, un mineral esenţial pentru sănătatea organismului, cu acţiune puternic antioxidantă. Specialiştii aprecia¬ză că antioxidanţii precum seleniul neutralizează radicalii liberi şi au puterea să reducă şi chiar să prevină, în bună măsură, efectele lor negative. Datorită acestui atu, păstura contribuie la detoxifierea organismului şi la buna funcţionare a sistemului munitar. De leac în afecțiuni hepatice și digestive, în anemii Terapia cu păstură pură este recomandată persoanelor care suferă de afecţiuni hepatice, efectele s-au dovedit remarcabile. Rezultate de excepţie s-au constatat în hepatitele acute şi cronice, la fel şi în cirozele uscate şi umede, deoarece păstura se numără printre puţinele remedii care refac celula hepatică. Păstura este un excelentă în tulburări ale tubului digestive: enterocolite, colite spastice, amoebiene, colibaciloze, rezecţii gastrice, spasme, diaree sau constipaţie cronică, tumori ale stomacului. În cazul anemiilor şi lipsei de energie, păstura este de un real ajutor, stimulând producerea hemoglobinei. Cura de păstură reduce durerile de cap, slăbiciunea, amețeala și oboseala. Păstura este foarte eficientă în cazul copiilor anemici sau care prezintă întârzieri în dezvoltarea fizică sau psihică. Benefică fumătorilor şi „băutorilor” Păstura pură este de mare ajutor fumătorilor şi consumatorilor de alcool. S-a constatat că tutunul reduce absorbţia seleniului în tubul digestiv. Aşadar, fumătorii trebuie să consume alimente bogate în seleniu (peşte, nuci, usturoi, cereale integrale, ficat, seminţe de floareasoarelui, nuci), o cură cu păstură completând deficitul acestui mineral, atât de necesar pentru sănătatea lor. Aceleaşi efecte negative are alcoolul asupra persoanelor dependente de acest viciu, absorbţia seleniului fiind redusă foarte mult.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU