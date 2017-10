Idei de afaceri: valorificarea zerului 

*Acum, fermierii români plătesc pentru distrugerea lui

*Pe piața europeană, 900 de euro/tona de produs procesat

*Cea mai bună soluție: o fabrică de procesare a zerului

Zerul este lichidul care rămâne în urma preparării brânzeturilor. Are culoare galbenă, este tulbure şi are un gust acru, dar este şi foarte sănătos, având multe vitamine, potasiu, calciu şi iod. Conţine substanţe hrănitoare şi poate fi asimilat cu laptele, cu excepţia faptului că are mai puţine grăsimi. Paradoxal, noi, zerul noi îl distrugem, chiar și plătim pentru asta…

Din păcate, la noi zerul este aruncat la gunoi în condițiile în care valoarea lui pe piața europeană este de 900 de euro tona de produs procesat. Fermierii români nu numai că nu îl valorifică zerul, dar și scot bani grei din buzunar pentru a-l distruge în condițiile în care aruncarea lui nu este permisă. N-au voie să-l arunce pe câmp, iar la porci îl pot da numai în anumite cantități.

*În timp ce aruncăm zerul, importăm proteină din zer…

În timp ce la noi zerul este distrus cu costuri ridicate, în străinătate este valorificat la un preț foarte bun. Zerul este cel mai valoros subprodus din industria laptelui deoarece conţine cea mai mare parte a substanţelor nutritive din lapte. Pe piața mondială, zerul a devenit parte componentă şi integrată a unui număr mare de produse alimentare: lapte praf pentru copii, băuturi ori supe instant, băuturi pe bază de lapte, produse de patiserie, dulciuri sau îngheţată. Zerul permite îmbunătăţirea aromei şi a texturii produsului în care este încorporat, reduce nivelul de sodiu.

Ceea ce ne lipsește acum sunt producători de zer praf. Mai exact, este nevoie de un întreprinzător care să investească într-o fabricuţă care să preia zerul lichid din toată industria de producere a brânzeturilor și să-l transforme în zer praf, care este proteină pură. Sub formă deshidradată este cel mai important mod de valorificare a zerului.

Pe piață europeană proteina din zer costă 900 de euro tona, dar care se importă la greu la noi în țară. Tot ce mâncăm, de la biscuiți, ciocolată până la cafeaua de la acele automate sunt făcute din zer praf. Baza pentru suplimente nutritive pentru sportivi este tot din zer praf.

*Proteina din zer, efecte terapeutice deosebite

Proteina din zer este o proteină de înaltă calitate, ce se găsește în mod natural în lactate. Este o proteină completă, ușor digerabilă, care conține toți aminoacizii esențiali de care corpul are nevoie. Pudrele din proteină de zer contribuie în acelaşi timp la senzaţia de saţietate, prin urmare se vor consuma mai puţine calorii şi se va accelera procesul de scădere în greutate. Prin comparaţie cu proteina din soia, zerul pare mai eficient pentru scăderea în greutate. Zerul conţine leucină, care promovează pierderea de grăsime.

Proteina din zer este administrată în mod obișnuit ca supliment pentru rezistență fizică și pentru a ajuta la dezvoltarea țesuturilor slabe. Din acest motiv, este foarte populară printre sportive şi culturişti şi poate împiedică starea de cataplexie în cazul persoanelor care suferă de anumite boli ca SIDA sau cancer. Proteina din zer inhibă proliferarea celulelor canceroase, apără împotriva radicalilor liberi şi creşte funcţia imună. Proteina din zer are şi proprietăţi antioxidante care pot ajuta sistemul imunitar. Această roteină conţine un nivel mare de cisteină, care ajută sistemul imunitar prin combaterea bacteriilor şi virusurilor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU