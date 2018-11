Abator mobil pe bani europeni

Fermierii nemțeni care vor să invetească într-un abator mobil pot să depună online proiecte la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale. Dar trebuie să se grăbească pentru că depunerea cerererilor pentru obținerea ajutorului financiar expiră la data de 15 decembrie 2018. Valoarea orientativă a acestor unități mobile de sacrificare este de 55.000 – 100.000 de euro în funcție de dotările opționale. Acest program cu finanțare europeneană nerambursabilă se adresează cooperativelor și grupurilor de producători, întreprinderilor mici și mijlocii (PFA, II, IF și SRL). Rata sprijinului public nerambursabil va fi cuprinsă între 40 și 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Finanțarea europeană vine în sprijinul celor interesați în a achiziționa un abator mobil care să asigure fluxul de sacrificare de 3 bovine sau de 20 de suine, caprine ori ovine. Abatorul mobil este foarte util pentru sacrificarea pe plan local a animalelor, fără a mai fi necesar transportul acestora la marile unități de abatorizare autorizate. Condiții de finanțare europeană pentru abatoare mobile În conceperea acestui program cu finanțare europeană nerambursabilă s-a pornit de la o necesitate reală: lipsa abatoareleor autorizate pentru sacrificarea animalelor în fermele zootehnice. În sinteză, prezentăm care sunt condițiile pe care trebuie să îndeplinească fermierii care vor să dețină un abator mobil și câte animale pot fi sacrificate într-un astfel de abator. Abatoarele mobile vin containerizate, au ciclul de operații bine stabilit în ceea ce privește sacrificarea și toate celelalte procese care duc animalul sacrificat la nivel de carcasă și apoi spre valorificarea cărnii. Important este că aceste aceste abatoare mobile se pot realiza din fonduri europene nerambursabile, pe măsura de finanțare europeană privind procesarea produselor agricole. Fermierii care vor deține astfel de ababtoate pot să sacrifice animalele din fermele lor proprii, dar pot facă și prestări servicii pentru ceilalți fermieri din zonă. Fermierii nu vor mai sta cu grija că dacă pățește ceva vaca, porcul sau oaia n-au unde le sacrifice și să valorifice carnea. Ca să nu mai vorbim de tăierile de reformare efectivelor, cel puțin 15% din efectiv trebuie scos în fiecare an, ca apoi să fie reîntregit numărul de animale. Sprijin financiar nerambursabil Rata sprijinului financiar nerambursabil este de 70 la sută pentru investiții colective, ne referim la proiectele comune întocmite de cooperative sau grupuri de producători. 50 la sută din totalul chetuilelor eligibile se acordă pentru IMM-uri și de 40 la sută pentru ceilalți beneficiari. Fermierul trebuie să depună proiectul pe o firmă, să facă dovada că are terenul și că poate să-l cupleze la utilități, apă, canal, electricitate. Abatoarele sunt calibrate în următorul fel: pot să fie tăiate trei bovine pe zi sau 20 de porci sau 20 de oi. Este un utilaj fără montaj, vine containerizat, fiind astfel mai simplă abordarea lui din punct de vedere al proiectului. Trebuie să depui doar cererea de finanțare, studiul de fezabilitate, actele financiare ale firmei și, ulterior, după aprobare, aviz sanitar-veterinar și aviz de mediu.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU