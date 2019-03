Subvenții suplimentare în agricultură

Vești bune pentru fermierii nemțeni din sectoarele vegetal și zootehnic, comunicate de la Mihai Dorneanu, director executive la APIA Neamț: „Au fost aprobate plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2018. Valoarea totală este de 268.466.600 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii. Mai mult, sunt deja stabilite și cuantumurile acestor subvenții suplimentare care se plătesc pe tipuri de culturi agricole și specii de animale. După asta urmează autorizarea la la plată a fermierilor care beneficiază de aceste subvenții” La nivel național, se estimează că aproximativ 189.000 fermieri vor beneficia de plata ajutoarelor naționale tranzitorii. La APIA Neamț sunt primite 7931 cereri de la crescătorii de bovine, ovine și caprine, dar și pentru 116.000 hectare cu culture amplasate în teren arabil. Plăți în sectorul vegetal La nivel național, în sectorul vegetal fondurile se distribuie astfel: 102.361.800 euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil; 6.600 euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră; 1.656.200 euro pentru tutun; 100.800 euro pentru hamei; 1.818.600 euro pentru sfeclă de zahăr. Cuantumul pe hectar se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea sumelor prevăzute la suprafețele eligibile corespunzătoare. Suma de plată sunt pentru culturi amplasate pe teren arabil este de 14,7033 euro/ha, in sau cânepă pentru fibră – 7,6474 euro pe hectar, tutun – 1.487,6627 euro pe hectar, hamei – 381,5147 euro pe hectar și pentru sfeclă de zahăr – 77,8186 euro pe hectar. La APIA Neamț, fermieri au depus cereri de plată a ajutorului național tranzitoriu pentru culturile amplasate în teren arabil pentru suprafața totală de 113.070 hectare și pentru 2891 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. În sectorul vegetal fermierii trebuie să fie înscriși în evidențele APIA Neamț, să exploateaze suprafețe eligibile pe care se află culturi amplasate pe teren arabil și să dețină contract cu procesatorii pentru livrarea producțiilor obținute de in, cânepă, hamei, tutun și sfeclă de zahăr. Pentru cultura de cânepă este necesară autorizație de cultivare. Plăți în sectorul zootehnic În sectorul zootehnic 22.228.800 euro vor fi alocați pentru schema decuplată de producţie, bovine- lapte; 93.416.400 euro pentru schema decuplată de producţie, bovine- carne; 46.877.400 euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine și caprine. Astfel a rezultat cuantumul ajutorului național tranzitoriu pentru lapte de 16,5777 euro/tona de lapte, iar pentru taurine de carne – 76,0774 euro/cap de animal. Cu un an în urmă crescătorii de vaci din rase de carne au primit 88,6852 euro/cap de animal și 22,1885 euro/tonă de lapte. La APIA Neamț, pentru plata ajutorului național au fost depuse 8031 cereri de plată pentru 40.084 bovine carne, 139.021 ovine, 20.425 caprine și pentru 13.447 tone de lapte. Ajutorul național tranzitoriu la taurine de carne se achită tuturor crescătorilor, indiferent de numărul de animale deținute, dar respectând data de referință din 2013. În afară de sumele achitate pentru zootehnie, fermierii care cresc bovine primesc și subvențiile pentru suprafețele agricole lucrate sau pentru pășuni și pajiști permanente.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU