Leacuri naturiste de primăvară: păpădia

Planta miraculoasă cu efecte vindecătoare pentru ficat

Salata de păpădie, aliment și medicament

Păpădia este una din florile spontane ale primăverii, care pot decora grădinile, dându-le un farmec natural excepțional. Face o combinație excelentă cu zonele de gazon. Păpădia crește spontan oriunde, din zona litorală până pe crestele munților. Calitățile terapeutice ale păpădiei o recomandă pentru multitudinea de beneficii aduse sănătății. Toate părțile plantei pot fi consumate sub formă de salată, ceai sau infuzie, iar florile pot fi murate pentru perioada de iarnă. Pentru un ficat sănătos şi un bun sistem digestiv Păpădia, acea mică floare galbenă care se transformă în puf magic, este un medicament extraordinar. Are puterea de a vindeca atât de multe boli, încât ar putea înlocui cu succes orice medicament modern. Întreaga plantă are efecte curative datorită compuşilor care se întâlnesc în flaore, tulpină şi rădăcina. Păpădia este o sursă importantă de potasiu, sodiu, calciu, fosfor şi fier. Frunzele conţin o cantitate mai mare de vitamina A decât morcovii, dar și vitaminele B, C şi D. Subsţantele active care se găsesc în păpădie stimulează activitatea stomacului, a ficatului şi a bilei, având un efect diuretic care ajută organismul să elimine toxinele. Totodată, păpădia conţine substanţe care protejează celulele hepatice şi are un efect tonic asupra lui, a splinei şi a bilei. Păpădia, și un aliment sănătos Păpădia este, deopotrivă, plantă medicinală şi aliment. Salatele de păpădie sunt foarte sănătoase şi gustoase. Secretul pregătirii acestei salate este ca frunzele să fie culese de dimineaţă, înainte ca floarea să se deschidă, altfel frunzele vor fi cam amărui. Frunzele de păpădie, floarea, chiar și tija, pot fi culese şi folosite în salate. Cei obişnuiţi cu gustul amărui o consumă crudă, alţii în diverse preparate, în combinaţie cu alte legume. Diabeticii pot folosi şi tijele de păpădie, care sunt foarte bune pentru reglarea glicemiei. Salatele pot fi consumate de trei ori pe zi, înainte de mesele principale. Reţetă: spălaţi doua mâini de frunze verzi de păpădie, adăugaţi salata verde, castraveţi, ceapa, puţin oţet de mere cu miere şi un strop de ulei de măsline. Frunzele verzi se pot folosi şi ca ingrediente ale sandvişurilor, împreună cu puţină sare ca substituent al salatei. Valoarea nutritivă a păpădiei constă în conţinutul ridicat de vitaminele A, B si C. Precauţii pentru anumite afecţiuni În cazurile de ulcer şi gastrită!

Tina CONDREA-ZĂPODEANU