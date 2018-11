“MICUL PRINȚ“ de lângă noi (III)

* Doctor MIRON ITZHAK

Psiholog principal clinician cu drept de supervizare

Când analizez și citesc profund cartea Micul Prinț ajung să văd câteva caracteristici care îl prezintă pe autor în mod personal. Una este motivul morții și frica de moarte ori curajul de a muri, La Exupery este foarte accentuat. Cu alte cuvinte, de multe ori am simțit că el se joacă cu viața într-un mod mult mai puternic decât alții și nu-i este teamă de moarte. Motivul acesta poate fi legat și de tatăl său, mort pe când el era la o vârstă fragedă, fratele lui Francois, și toate accidentele de până la moartea sa, în 1944.

Doi. Cu cât este mai ordonat și mai meticulos, în interiorul său el este neodornat, vrea să-și piardă controlul și se simte un conflict puternic între cerința societății și tendința lui personală de a fi neordonat. Ordinea nu este legată numai de detalii, este legată și de timp, întârzieri etc.

Trei: Motivul dimineții. Toate întîmplările descrise de autor erau dimineța. Atunci se creează lucruri foarte interesante. Dar, în autobiografia lui Leon Wert, se menționează că problema principală a lui Antoine de Sainte Exupery era că îi plăcea să doarmă foarte târziu și se supăra când trebuia să facă ceva de dimineață.

Patru: Motivul personalizării. Multe întîmplări sunt descrise ca fiind petrecute cu persoane reale, ceea ce nu era adevărat, el reușea să le facă reale.

Cinci: Motivul grădinarului. În această carte autorul descrie că îi place foarte mult grădina lui și să lucreze meticulos în ea, lucru ce denotă semnifcația unei strânse legături cu natura. Doar că nici aici realitatea nu era chiar așa: Wert spune că Antoine se depărta de grădina lui și prefera să petreacă timpul zburând.

Dacă trebuie să tragem o concluzie, vedem că Exupery a fost o persoană complexă, diferit în viața de zi cu zi raportat la interiorul său. În viața de zi cu zi îi place să-și asume responsabilitatea, să facă lucruri bune, dar, copilăria sa, moartea tatălui și a fratelui, l-au marcat foarte tare. El nu a discutat despre lucrul acesta niciodată. El spune că pe lângă critica pe care o are față de lumea adulților care nu l-a înțeles niciodată, noi ca adulți vedem sîmburele, dar, dacă o să adâncim în acest sâmbure, putem să vedem inima, puternic, în interior. Cînd noi luăm decizii el spune să le luăm din inimă, din afect, și nu din ochi, raționale și superficiale, pentru că numai din inimă se poate vedea ce este într-adevăr, important. Oamenii niciodată nu sunt mulțumiți de lume și de ei înșiși. Sunt grăbiți să ajungă să-și încheie misiunile lor, în tip ce uită cel mai important lucru: în această grabă poți să pierzi iubirea și adevărul. Pe scurt, grăbește-te mai puțin!

Am început acest articol cu ideea că mai mult de 50 de ani a fost în mintea mea această carte pe care am tratat-o superficial. Lipsa de timp, gândirea adultului, m-au făcut să fiu cum spune autorul. Dar, există o propoziție foarte importantă: niciodată nu știi când o să te întâlnești cu adevărul. Foarte posibil că la această vârstă a mea, la întâmplările mele și unde am ajuns până astăzi, am devenit și eu ceva mai înțelept și să înțeleg autorul și cartea Micul Prinț mult mai bine. Așa că las la aprecierea dumneavoastră dacă a venit momentul să aprofundați sau nu.