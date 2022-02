S.C. CMI URBAN S.A. ORGANIZEAZA IN DATA DE 21.02.2022, ora 12.00 , LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU INCHIRIERE SPATII COMERCIALE :

in Piata Centrala :

1.Spatii comerciale situate la exteriorul halei

Spatii libere 6,7 S= 39,37 mp .

Spatiile dispun de sala de prezentare – vinzare , grup sanitar echipat complet, hol acces , vestiar pentru personal . Spatiile au peretii formati din panouri metalice cu spuma RF , unul din pereti este vitrat in intregime cu usi duble din PVC , tavan din gips – carton , pardoseala acoperita cu vopsea epoxidica de trafic. Spatiile dispun de urmatoarele utilitati apa – canal , energie electrica , instalatie aer conditionat si inclazire. Dotat cu camera frigorifica , chiuveta si boiler electric .

Activitati comerciale acceptate : – MAGAZIN COMERCIALIZARE VIN AMBALAT , FAST – FOOD , FARMACIE , MAGAZIN PRODUSE NATURISTE , FERONERIE , FLORARIE, PATISERIE, COVRIGARIE, MAGAZIN DE UNELTE SI UTILAJE , FARMACIE VETERINARA ,

Pret pornire licitatie – 2.000 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 240 lei .

2.Spatii sector peste- situate la exteriorul halei

S= 39,37 mp . Spatiu liber 4

Spatiile dispun de sala de prezentare – vinzare , grup sanitar echipat complet, hol acces , vestiar pentru personal . Spatiile au peretii formati din panouri metalice cu spuma RF , unul din pereti este vitrat in intregime cu usi duble din PVC , tavan din gips – carton , pardoseala acoperita cu vopsea epoxidica de trafic. Spatiile dispun de urmatoarele utilitati apa – canal , energie electrica , instalatie aer conditionat si inclazire. Dotat cu camera frigorifica , chiuveta si boiler electric .

Nomenclatorul produselor comercializate – peste proaspat sau congelat , produse din peste , conserve .

Pret pornire licitatie – 2.000 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 240 lei .

3. Spatii sector preparate din carne

Spatii libere 2 , 7 S= 21,7 mp .

Spatiile dispun de sala de prezentare – vinzare , grup sanitar echipat , hol acces , vestiar pentru personal . Spatiile au peretii formati din panouri metalice cu spuma RF , unul din pereti este vitrat in intregime cu usi duble din PVC , tavan din gips – carton , pardoseala acoperita cu vopsea epoxidica de trafic. Spatiile dispun de urmatoarele utilitati apa – canal , energie electrica , instalatie aer conditionat si inclazire. Dotat cu camera frigorifica , chiuveta si boiler electric

Nomenclatorul produselor comercializate – preparate din carne , conserve , produse congelate sau refrigerate .

Pret pornire licitatie 2.250 lei/luna fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 270 lei .

4.Spatii sector carne

Spatii libere 13,19,20 S= 27 ,00 mp . Spatiile dispun de sala de prezentare – vinzare , grup sanitar echipat , hol acces , vestiar pentru personal . Spatiile au peretii formati din panouri metalice cu spuma RF , unul din pereti este vitrat in intregime cu usi duble din PVC , tavan din gips – carton , pardoseala acoperita cu vopsea epoxidica de trafic. Spatiile dispun de urmatoarele utilitati apa – canal , energie electrica , instalatie aer conditionat si inclazire. Dotate cu camera frigorifica , chiuveta si boiler electric

Nomenclatorul produselor comercializate- carne proaspata si preparate din carne .

Pret pornire licitatie – 3.200 lei/luna fara T.V.A , Garantie participare licitatie – 384 lei .

5. Tonetele nr. 6,7,8,13,19,21,22,28,29,31,32,35,36,37,38,45,50,51,52,53,58,59,63,64,65,67,73,74,

75,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92 – sector comercianti .Toneta este situata in hala de legume – fructe a Pietei Centrale ,sector comercianti .Este confectionata din tabla inoxidabila , pe suport metalic , dimensiuni 1,2*0,7 , cu doua usi culisante cu incuietoare . Pot participa comerciantii si producatorii interesati .

Pret pornire licitatie- 18 lei/toneta/zi cu T.V.A..

Garantie participare licitatie – 67 lei/toneta.

Pret pornire licitatie – 30 lei/toneta/zi cu T.V.A.( pt. tonetele 85, 86 ).

Garantie participare licitatie – 112 lei/toneta.

6. Tonetele nr. 106,108,111,112,116,117,118,121,125,126,128,129,130,134,135,136,137,138,139,140,

143,144,145,146,147,5,149,151,15,162 – sector producatori.Toneta este situata in hala de legume – fructe a Pietei Centrale , sector producatori . Este confectionata din tabla inoxidabila , pe suport metalic , dimensiuni 1,2*0,7 , cu doua usi culisante cu incuietoare . Pot participa doar producatorii agricoli interesati .

Pret pornire licitatie – 12 lei/toneta/zi cu T.V.A. (pt. tonetele 128,129,138,139).

Garantie participare licitatie – 45 lei/toneta .

Pret pornire licitatie – 18 lei/toneta/zi cu T.V.A.

Garantie participare licitatie – 67 lei/toneta .

Pret pornire licitatie – 30 lei/toneta/zi cu T.V.A.( pt. tonetele ,143,144) .

Garantie participare licitatie – 112 lei/toneta.

7.Spatii sector produse alimentare si uz gospodaresc – etaj

Spatii libere – 4-14 ,17,18, 23-28 ,S= 7,8 mp.

Spatiile au peretii formati din panouri PVC tavan din gips –carton , pardoseala acoperita cu vopsea epoxidica de trafic. Spatiile dispun de racord la energie electrica , instalatie aer conditionat si inclazire .

Nomenclatorul produselor comercializate – produse alimentare ambalate si produse de uz gospodaresc .

Pret pornire licitatie – 400 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 48 lei .

8. Spatii sector lactate – parter

Spatii libere – 5,6,7,16 , S = 10 mp.

Spatiile dispun de sala de prezentare , spatiu vestiar pentru personal si spatiu pentru depozitare .Spatiile au peretii formati din panouri metalice cu spuma RF, pardoseala acoperita cu vopsea epoxidica de trafic. Spatiile dispun de racord la energie electrica , racord la apa-canal , boiler pentru producere apa calda,instalatie aer conditionat si inclazire .

Nomenclatorul produselor comercializate – produse lactate , lapte proaspat ,branzeturi.

Pret pornire licitatie – 1000 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie –120 lei .

9.Spatii sector prod alimentare ambalate , panificatie – parter

Spatii libere – 2,4-7 , 12 – 19 ,S = 9,85 mp: 11,1 mp .

Spatiile dispun de sala de prezentare , spatiu vestiar pentru personal si spatiu pentru depozitare .Spatiile au peretii formati din panouri metalice cu spuma RF, pardoseala acoperita cu vopsea epoxidica de trafic. Spatiile dispun de racord la energie electrica , racord la apa-canal , boiler pentru producere apa calda,instalatie aer conditionat si inclazire .

Nomenclatorul produselor comercializate – oua consum .

Pret pornire licitatie – 850 lei fara T.V.A. (pentru spatiile 4-7 )Garantie participare licitatie –102 lei .

Pret pornire licitatie – 500 lei fara T.V.A. (pentru spatiile 12-19 )Garantie participare licitatie –60 lei .

10. Spatii pt. difuzarea presei , asigurari

Spatiu nr.3 S= 5 mp situat in hala de legume – fructe la intrarea dinspre `Palina`, in coltul sud-vestic al halei delimitat de peretele halei ,peretele de sticla de la intrarea in piata si dotarile , tejghele sau vitrine , specifice activitatii

Pret pornire licitatie 850 lei fara T.V.A. Garantie participare licitatie – 102 lei .

11. Teren situat in exteriorul pietei in limita a 1,00 mp , situat in partea stanga a intrarii, latura nordica ( dinspre `Ema` ), perete cu piata .

Pret pornire licitatie – 7 lei/mp/zi cu T.V.A.. Garantie participare licitatie 26 lei.

in Bazarul Municipal :

Spatii din incinta bazarului in suprafata de 35 mp .Spatiul este construit din placi de beton , pardoseala cimentata, 2 incaperi si terasa acoperita . Este prevazut cu doua usi , una metalica si una din PVC, instalatie electrica .

Nomencatorul produselor comercializate : produse textile , imbracaminte , incaltaminte ,covoare ,produse electronice si electrocasnice,produse de igiena ,articole sport, piese auto ,scule ,unelte ,perdele si accesorii , biciclete si accesorii , produse de uz gospodaresc, produse nealimentare si produse alimentare ambalate .

Lista si schita cu spatiile libere sunt afisate la administratia bazarului .

Pret pornire licitatie 865 lei/spatiu/luna ,inclusiv T.V.A., Garantie participare licitatie – 100 lei .

in Piata Bistrita :

1.Spatii din incinta pietii Bistrita cu suprafete cuprinse intre 4 mp si 44,64 mp . Spatii ,in

general , construite din PVC si aluminiu ,pardoseala din mozaic, prevazute cu usi din PVC ,dotate cu instalatie electrica si apa-canal , boiler , chiuveta etc.

Nomenclatorul produselor comercializate ; legume – fructe,produse de panificatie , produse

lactate , carne si preparate din carne , peste si produse din peste , produse alimentare ambalate ,produse de igiena si detergenti ,produse de uz gospodaresc , vin imbuteliat , bauturi alcoolice ambalate .

Lista si schita cu spatiile libere sunt afisate la administratia pietii Bistrita .

Relatii privind preturile de pornire la licitatie la biroul comercial .

in Piata Darmanesti :

Spatii in incinta pietii Darmanesti cu suprafate cuprinse intre 3,4 mp – 22,5 mp. Spatii construite pe structura metalica din aluminiu , pardoseala mozaicata sau din scandura (spatiile cu suprafete mici) , usi din aluminiu sau PVC , prevazute cu instalatie electrica si apa-canal , boiler , chiuveta etc.

Nomenclatorul produselor comercializate ; legume – fructe,produse de panificatie , produse

lactate , carne si preparate din carne , peste si produse din peste , produse alimentare ambalate ,produse de igiena si detergenti ,produse de uz gospodaresc , vin imbuteliat , bauturi alcoolice ambalate .

Lista si schita cu spatiile libere sunt afisate la administratia pietii Darmanesti .

Relatii privind preturile de pornire la licitatie la biroul comercial .

Caietele de sarcini vor fi achizitionate de la sediul S.C. C.M.I. URBAN S.A. secretariat , incepand cu data de 10.02.2022 , pina la data de 18.02.2022 , in zilele de luni – vineri , intre orele 8.00 – 14.00 .

Relatii suplimentare la biroul tehnic- comercial – Bindila Dan , tel 0233/234280 sau 0746088822,

la Administratia Pietei Centrala, Pietei Bistrita, Pietei Darmanesti si a Bazarului Municipal , de luni – vineri intre orele 8.00 -14.00.