Odată cu trecerea la sezonul cald, motociclistii din Neamt va invita sa luați parte la un eveniment – spectacol organizat cu sprijinul Primăriei Piatra Neamț, al Serviciului Rutier Neamt și SAJ Neamt, ce va avea loc în aer liber duminica pe data de 28 aprilie în Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț, o acțiune care se derulează sub egida Campaniei de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea motocicliștilor, desfășurată la nivel național.

„Dorim ca prin aceasta acțiune de constientizare, sa anunțam revenirea în trafic după pauza condiționată de sezonul rece, prilej cu care sa începem un nou sezon moto prin abordarea unui stil de condus conform normelor de conduita preventiva atât în rândul motocicliștilor, cât și a celorlalți participanți la trafic.” au declarat organizatorii.

În cadrul evenimentului începând cu ora 11:00, se vor împărți materiale cu caracter preventiv, se vor putea admira atât motocicletele participanților cât și a partenerilor care expun pentru prezentare cele mai noi modele de motociclete la standurile acestora, va avea loc un curs de prim-ajutor susținut de SAJ Neamt, în cazul unui motociclist victima a unui accident rutier „Ce facem noi pana ajunge Ambulanța?”, se va desfasura un CONCURS CU BICICLETE PENTRU COPIII cu varsta de 3 – 4 ani la care se vor înmâna premii tuturor participanților, însă pentru cei de pe podium sunt pregătite premii speciale. Cireașa de pe tort: un Spectacol de stunt moto susținut de o echipa de cascadori special invitata din Ungaria.

Acțiunea motocicliștilor va implica și o campanie umanitara cu strângere de fonduri pentru un coleg motociclist a cărui stare de sănătate nu ii permite sa fie alături de camarazii lui.

Evenimentul se va încheia cu parada motocicliștilor pe traseul Piața Ștefan cel Mare – Orhei – Mihai Viteazu – Fermelor – gral Nicolae Dascalescu – Dimitrie Leonida – Ștrand.

𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗨𝗟𝗨𝗜 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗥𝗨 𝗖𝗢𝗣𝗜𝗜:

‘’𝘽𝙄𝘾𝙄𝘾𝙇𝙄𝙎𝙏𝙐𝙇 𝘿𝙀 𝘼𝙎𝙏𝘼𝙕𝙄, 𝙈𝙊𝙏𝙊𝘾𝙄𝘾𝙇𝙄𝙎𝙏𝙐𝙇 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙄𝙉𝙀”

𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞:

– Varsta copilului: 3 / 4 ani.

– La start trebuie sa fie insotit de unul dintre parinti.

– In limita numarului de 16 concurenti, doar primii 16 inscrisi vor participa la concurs.

– Fiecare participant va participa cu o bicicleta cu cadru, fara pedale (asemanatoare cu cea din prezentarea video) si va purta casca de protectie.

𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞:

– Inscrierea se face prin solicitarea dumneavoastra intr-un comment ce mentioneaza nume/prenume/varsta copilului pe pagina noastra de eveniment de pe Facebook ‘’ALEGE VIATA – Piatra Neamt – 2024’’.

– Dupa inscriere va va fi transmis numarul de ordine pentru participare.

𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭:

– Se va respecta cu strictete intervalul orar alocat concursului, aproximativ 30 de minute, de aceea sunteti asteptati de organizatori in spatiul din fata Teatrului Tineretului in jurul orei 12:00 pentru validare inscriere participant cu bicicleta si casca de protectie personala.

– Nu se vor face inscrieri pe moment, ci doar in cazul in care nu s-a completat numarul de locuri prin solicitare pe pagina noastra de eveniment de pe Facebook ‘’ALEGE VIATA – Piatra Neamt – 2024’’.

– Concursul se va desfasura dupa demonstratia cascadorilor.

– Va avea loc in perimetrul delimitat dintre zona Hotel Ceahlau si Teatrul Tineretului.

– Pista va fi formata din 4 culoare ce vor fi delimitate intre ele cu jaloane si banda alb/rosie.

– Prima mansa va fi desfasurata in 4 etape de catre 4 participanti; castigatorul fiecarei etape se va califica in mansa a doua, respectiv Finala, la care se vor duela cei 4 concurenti.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐢:

– Premiu de participare pentru fiecare participant, o medalie, o macheta moto si stickere din partea motociclistilor, dulciuri oferite de Odaita lui Floro si o bautura cu vitamine asigurata de Vitamin Aqua.

– 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙞𝙜𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙞:

𝙇𝙤𝙘𝙪𝙡 4 : 𝙊 𝙢𝙞𝙣𝙜𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡

𝙇𝙤𝙘𝙪𝙡 3 : 𝙊 𝙥𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙚 𝙙𝙚 𝙧𝙤𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙫𝙖𝙧𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙚 4 – 6 𝙖𝙣𝙞

𝙇𝙤𝙘𝙪𝙡 2 : 𝙊 𝙩𝙧𝙤𝙩𝙞𝙣𝙚𝙩𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙫𝙖𝙧𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙚 4 – 7 𝙖𝙣𝙞

𝙇𝙤𝙘𝙪𝙡 1 : 𝙊 𝙗𝙞𝙘𝙞𝙘𝙡𝙚𝙩𝙖 𝙘𝙪 𝙥𝙚𝙙𝙖𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙫𝙖𝙧𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙚 4 – 8 𝙖𝙣𝙞

Totodata castigatorii vor primi, medalii, trofee, diplome si vor mai avea parte de o surpriza ce va veni din partea motociclistilor.

𝐀𝐌 𝐈𝐍𝐂𝐄𝐏𝐔𝐓 𝐒𝐄𝐒𝐈𝐔𝐍𝐄𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐂𝐑𝐈𝐄𝐑𝐈, 𝐏𝐑𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓, 𝐂𝐇𝐈𝐀𝐑 𝐀𝐈𝐂𝐈 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐃𝐈𝐍 𝐏𝐀𝐆𝐈𝐍𝐀 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐋𝐔𝐈, 𝐒𝐈 𝐍𝐔 𝐈𝐍 𝐋𝐎𝐂𝐔𝐑𝐈𝐋𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐀 𝐅𝐈𝐈𝐍𝐃 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐈𝐓𝐀 !

𝕄𝕦𝕝𝕥 𝕤𝕦𝕔𝕔𝕖𝕤 𝕡𝕒𝕣𝕥𝕚𝕔𝕚𝕡𝕒𝕟𝕥𝕚𝕝𝕠𝕣 !

Așadar, duminica 28 aprilie începând cu ora 11:00, motociclistii din Neamt va invita în Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț alături de cei mici, pentru a va introduce în lumea celor pe 2 roti.

Mai multe detalii cu privire la eveniment puteți găsi pe pagina de Facebook ALEGE VIATA – 2024 – Piatra Neamt sau accesân