Idei de afaceri: fructe și legume negre

Conțin cel mai puternic antioxidant natural

Singurul care acţionează direct pe “gena longevităţii”

Sunt considerate superalimente

Fructele şi legumele de culoare neagră conţin un colorant polifenolic numit bergisterol, fiind cel mai puternic factor natural antioxidant. Adică “anti-cancer” ca prevenţie şi terapie naturală, anti-îmbătrânire şi antiinflamator. Acest antioxidant se găseşte în fructele și legumele de culoare indigo-vişiniu spre negru: dude negre, cireşe, struguri negri, sâmburii de struguri negri şi albi, mure, noni, rodii, aloe vera, corcoduşe negre, coacăze negre, prunele închise la culoare, afine, varza roşie, ceapa roşie, merele violet, salata Lollo, lintea neagră, fasolea neagră, varza de Bruxelles, fragi, alune. Ultimele 3 sunt varietăţile de legume şi fructe care nu prezintă culoarea neagră, dar conţin totuşi bergisterol într-o cantitate mică! Este motivul pentru care toate aceste fructe și legume sunt considerate superalimente. Efecte terapeutice Fructele și legumele negre au efect de distrugere tumorală directă, acţionând împotriva oricărui tip de localizare tumorală, dar mai ales asupra celor de sân, uter, ovar, testicul, prostată, ficat, stomac şi a melanomului malign. Blochează formarea de vase de sânge în jurul tumorii, dar şi metastazarea celulelor maligne. Conferă o protecţie deosebită materialului genetic nuclear (ADN), ferindu-l de mutaţii. Bergisterolul este singurul anti-oxidant care acţionează direct pe “gena longevităţii”, având capacitatea de a creşte durata şi calitatea vieţii. Are şi efect de potenţator pentru toate mineralele şi vitaminele întâlnite în cale, amplificând efectele acestora de zecisute de ori! Are un potenţial anti-oxidant de 50 de ori superior vitaminelor C şi E la un loc și este de 10-20 de ori mai puternic decât vitamina E în protecţia antioxidativă a LDL-colesterolului. Este un vasodilatator arterial, se opune expansiunii fibroase a cicatricei post-infarct miocardic. Are efecte anti-SIDA, antivirale, antialergice, antibacteriene şi antiinflamatoare. Redă elasticitatea articulaţiilor, stimulând sinteza fibrelor de colagen atât la nivel articular, cât şi în piele.Preîntâmpină ridarea şi îmbătrânirea pielii, menţinându-i elasticitatea şi tinereţea. Are efect protectiv faţă de boala Alzheimer. Bergisterolul reprezintă cel mai puternic fixator de calciu în oase, prevenind și combătând eficient osteoporoza.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU