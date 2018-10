Idei de afaceri: cultura de conopidă

Conopida este unul dintre cele mai sănătoase alimente pe care le poți avea în frigider, întrucât are o combinație unică de substanțe active, care îi conferă puteri vindecătoare pentru multe afecțiuni. Altfel spus, conopida este ca o baghetă magică atunci când vine vorba despre menținerea celulelor sănătoase din organism. Ne ajută să eliminăm toxinele, să combatem radicalii liberi, curățând toate sistemele și toate organele de efectele nocive ale mediului, alimentației sau moștenirii genetice. Așadar, conopida este una dintre legumele care trebuie consumate cât mai des, motivat pentru multele beneficii pe care le are asupra sănătății, mai ales dacă este consumată în stare crudă. Conopida este o legumă unică, cu o concentraţie mare de nutrienţi, fiind bogată în antioxidanţi, fitonutrienţi, calciu fosfor, vitamina K, acid folic, vitamina C, şi vitamina B6. Conopida a fost numită de Mark Twain ca fiind „varza cu studii superioare”, având o istorie lungă de 2500 de ani. Conținut și efecte terapeutice Specialiştii au constatat că această legumă, folosită în salate, poate trata afecţiunile prostatei, iar consumul ridicat de conopidă se asociază cu o incidenţă scăzută a bolilor de inimă şi a accidentelor vasculare. Consumată înainte de culcare, o porţie de conopidă (100 grame) poate calma anumite ticuri nervoase, precum scrâşnitul dinţilor în timpul somnului, afecţiune denumită în termini medicali bruxism. În schimb, din cauza conţinutului ridicat de substanţe purinice, este contraindicat consumul conopidei în afecţiuni precum guta şi uraturia. Nutrienţii din conopidă ajută la inhibarea dezvoltării tumorilor canceroase şi la eliminarea toxinelor din organism. Vitamina K din conopidă are proprietăţi puternice antiinflamatorii şi carea inhibă dezvoltarea inflamaţiilor în organism, astfel încât sunt reduse la minimum şansele de cancer şi afecţiuni cardiace. Fibrele alimentare din conopidă protejează stomacul şi previn dezvoltarea bacteriilor precum Helicobacter pylori, care pot duce la afecţiuni digestice grave, iar datorită conţinutului ridicat de vitamina C, aceasta protejează împotriva poliartritei, o formă de artrită reumatoidă prezentă la două sau mai multe articulaţii. Aliat de nădejde în lupta cu toxinele Conopida se consumă crudă sau gătită la aburi sau în foarte puţină apă, pentru a se evita pierderea vitaminelor şi a sărurilor minerale. Conopida se foloseşte ca garnitură, ingredient pentru ciorbe de zarzavat, supe, salate cu maioneză sau în preparate gratinate la cuptor. Consumaţi şi câteva dintre frunzele verzi de la baza inflorescenţei, pentru că sunt bogate în betacaroten şi acid folic. Alături de varză, broccoli şi varza de Bruxelles, conopida este un aliat de nădejde în lupta organismului cu substanţele toxice. La fumători, un consum regulat de conopidă scade riscul de cancer la plămâni cu 70%, iar la nefumători cu 30%. Însă, dacă eşti fumător, nu considera acest procent un imbold pentru a continua sa te bucuri de ţigări… Cercetările au demonstrat beneficiile pe care le aduce această legumă mai ales în combaterea cancerelor de colon, prostată, vezică şi sân. Bărbaţii care consumă mai mult de o porţie de conopidă pe săptămână sunt mai protejaţi în faţa cancerului de prostată în comparaţie cu cei care abia mănâncă o porţie pe lună. Specialiştii recomandă ca legumele crucifere să fie condimentate cu turmeric sau şofran indian.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU