Combinaţiile ideale şi afecţiunile pe care le tratează

Infecțiile pot apărea tot timpul anului și este foarte important să ne protejăm pe cale naturală, ca să nu capătăm imunitate la antibiotice. Unul dintre remediile naturale foarte eficient este zeama de lămâie, care are proprietăți antibacteriene, antivirale și întărește sistemul imunitar. În plus, conține bioflavonoizi, pectine, acid citric, magneziu, calciu și alte vitamine care previn și tratează infecțiile. Pentru că stimulează digestia, zeama de lămâie ajută și în procesul de slăbire, dacă este combinată cu sare și piper. În plus, are și alte întrebuințări, depinde de combinațiile făcute. Tratează durerea de dinți, reduce febra, controlează atacurile de astm Amestecăm un pic de piper negru măcinat cu ulei vegetal și cu acest amestec freacăm zona afectată. Zeama de lămâie reduce febra, luptă împotriva răcelii, tratează greața și relaxează. Dacă storci zeamă de lămâie în ceaiul cu miere poți trata cu ușurință oricare dintre problemele menționate și poți opri o sângerare nazală dacă pui în nas un tampon de vată îmbibat în zeamă de lămâie. Această licoare ajută să controlezi atacurile de astm. Trebuie să fierbi 8-10 grame de piper, să adaugi 2 căței de usturoi și 10-15 frunze de busuioc, apoi să lași totul la infuzat timp de 15 minute, după care să strecori și să adaugi 2 linguri de miere. De asemenea, mai poți adăuga lapte, ca la final să bei acest amestec. Ca să scapăm de greață punem puțin piper negru într-un pahar cu apă și adaugă zeamă de lămâie proaspătă. Amestecăm și bem încet, ca să scapăm astfel de senzația de greață cauzată de sarcină sau un anumit tip de mâncare. Pentru slăbire amestecăm bine 1/4 linguriță piper negru măcinat cu 2 linguri zeamă de lămâie și 1 lingură miere, apoi bem această licoare timp de câteva zile la rând. Alinăm durerile de cap dacă bem zeamă de lămâie amestecată cu apă. Dacă adaugăm și un pic de sare, avem o soluție salină cu care să facem gargară. Dacă amesteci zeamă de lămâie cu ulei de măsline și bei această combinație, vei putea elimina mai ușor pietrele de rinichi. Amestecăm în cantități egale piper, scorțișoară, chimen și cardamon, pe care să le macinăm fin și inhalăm soluția obținută. Vom strănuta și astfel vom desfunda nasul. Dacă storci zeama dintr-o lămâie și adaugi un pic de sare și un pic de piper negru măcinat, apoi faci gargară cu această soluție, gâtul tău se va simți mai bine. Pentru această problemă poți face gargară și cu oțet de mere.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU