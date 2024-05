În traditia populară, era un leac comun la bube și tăieturi

Bubericul este o străveche plantă medicinală folosită din Antichitate. În România se întâlnește mai ales în pădurile de foioase, tăieturi de pădure, pajiști, pe lângă garduri, tufișuri umede, de la câmpie până la regiunile montane. Planta buberic are în pământ o rădăcină ramificată, groasă, numită și rizom. Tulpina creste înaltă de până la 150 cm. Florile sunt de culoare brună sau verzi, au forma de cupă, cresc pe toata tulpina, sub formă de inflorescență grupată. Frunzele sunt dințate, cresc opus. În fitoterapie sunt sunt folosite părțile aeriene, care trebuiesc recoltate în perioada înfloririi, dar și rizomii. Se recomandă precauție la manevrarea rizomilor deoarece conțin substanțe toxice. Planta buberic are și alte denumiri populare precum brânca, iarba porcului, brânca porcului, buruiana de bube, căprița, frunza de iarba, gușter, iarba neagră sau iarba sărată.

În traditia populară, bubericul era un leac comun la bube și tăieturi. Cu tulpinile florifere se făceau bai, contra durerilor de picioare și reumatismului. Rizomul tuberizat se dădea ca vermifug.

În principal, bubericul vizează scrofuloza, de unde vine și denumirea latină a plantei de Scrofularia nodosa. Boala constă într-un grad ridicat de slăbiciune si de atonie a sistemului limfatic, combinată cu o iritare specifică a sistemului în sine și a unei modificari particulare a limfei. Iritația și slăbiciunea reprezintă dublul caracter al bolii scrofuloaza. Bubericul este folosit pentru detoxifierea organismului, ca tratament pentru hipertonia amigdalelor și amigdalită cronică.

Planta bubric are proprietati depurative, anodene și diuretice care promoveaza detoxifierea și curățarea organismului, calmează durerea și activează circulația sângelui. Bubericul este folosit și în medicamentele homeopate sub formă de unguente, ceaiuri, decocturi și tincturi.

Tinctura de buberic din rădăcină este folosită pentru pansamente la răni. Infuzia de frunze este un remediu pentru afectiuni limfatice, afecțiuni reumatice, psoriazis și eczeme. Tinctura obținută din frunze este folosită pentru constipație. Spălăturile făcute cu infuzie sunt un tratament pentru inflamațiile pielii, eczeme și infectii fungice.

Decoctul rărăcinii de buberic este de folos pentru glandele umflate, amigdalită și probleme ale gâtului. În plus, vindecă abcese și umflarea glandelor limfatice.

