Plante de apartament: kalanchoe

Prințesa de Madagascar are buchețele vesele, viu colorate

Înflorește în culori albe, roşii, oranj, galben sau mov

Kalanchoe este una din cele mai populare plante de apartament, numită și prințesa de Madagascar. Kalanchoe este o mică bucurie fiind extrem decorativă și foarte ușor de întreținut. Planta are flori mici, care cresc în buchetele și au 4 petale sau multiplu de patru, sunt albe, rosii, oranj, galben sau mov. Kalanchoe înflorește tot timpul anului, având perioade de pauză între sesiunile de înflorire, perioade care se repetă indiferent de anotimp. Kalanchoe are frunze cărnoase de un verde închis, formează tufe și se pretează excelent pentru a fi ținută în ghiveci. Sunt peste 200 de specii de Kalanchoe. Kalanchoe este o plantă frumoasă care se mulțumește cu puțin, dar care ne poate răsplăti cu buchețele vesele și viu colorate de flori tot anul. Kalanchoe se remarcă prin aspectul mereu proaspăt și starea de spirit pe care o creează, fiind numită și planta zâmbetului. Cercetarile stiintifice au demonstrat că delicata Kalanchoe este generatoare de gândire pozitivă. Lumina, factorul esențial pentru înflorire Este ușor de îngrijit, iar una din cele mai mari pretenții e temperatura. Planta nu tolerează frigul, nu suportă temperaturi negative și înflorește numai dacă are o temperatură constantă între 20 si 30 de grade și moare dacă este expusă la temperaturi negative fie și doar câteva ore. Dacă vrei să aibă flori în anotimpul rece, trebuie să ții planta aproape de fereastră. Un spațiu bine luminat, cu soare dimineața și o temperatură moderată vor ajuta la apariția bobocilor de flori, chiar dacă este iarnă, iar kalanchoe suportă și spațiile mai puțin luminate, Trebuie ținut cont de faptul că unele specii de kalanchoe sunt anuale sau bienale, astfel că planta nu va mai face flori în al doilea sau al treilea an de la cumpărare. Numai speciile perene pot înflori an de an și trebuie să întreb]m vânzătorul ce specie este kalanchoe pe care vrem s-o achiziționăm. Cum să îngrijești kalanchoe la ghiveci Kalanchoe este plantă care are nevoie de un vas încăpător și de un substrat amestecat din pământ de flori, turbă și nisip pentru a fi cât mai bine afânat. Phul solului trebuie să fie de 6 – 7, dacă este mai mare de 7, frunzele încep să se îngălbenească. De aceea, nu este bine să o uzi cu apă de a chiuvetă, care are clor și calciu. Ca să îngrijești kalanchoe în condiții optime, trebuie să ții cont și de cantitatea de apă. Pământul din ghiveci nu se lasă niciodată uscat, iar planta trebuie udată moderat și suficient des pentru a nu suferi de sete, mai ales în apartamentele încălzite excesiv. Fiind o plantă suculentă, suporta lipsa apei aproximativ o săptămână, dar are de suferit. Câteva sfaturi de care să ții cont! Dacă este prea cald în cameră în care stă kalanchoe, vom pulveriza frunzele cu apă dedurizată sau apă de ploaie. Când apar bobocii de flori, trebuie să adaugăm fertilizatori în apă de două ori pe lună. După trecerea florilor, se taie partea superioară a plantei și se lasă la repaos, într-un loc mai puțin luminous. Ca să îngrijești kalanchoe cât mai bine și să aibă mai multe flori, se ciupesc ramurile tinere și se aplică regulatori de creștere care se găsesc în magazinele specializate. Odată trecute florile unui buchețel, vom avea grijă să-i tăiem particica de tulpină de la prima pereche de frunze de sus in jos și, daca doriți o înflorire cât mai grabnică, schimbați-i ghiveciul când florile se usucă complet. Veti avea o surpriză foarte placută.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU