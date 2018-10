Plante de apartament: Poșeta doamnei

Flori spectaculoase, excelente pentru casă și grădină

Arată ca nişte papucei coloraţi în galben, roşcat, portocaliu

Calceolaria, numită și Poșeta doamnei din cauza formei florilor spectaculoase, este o plantă care îți poate înfrumuseța excelent casa și grădina. Îţi vor atrage atenţia imediat florile sale care sunt puţin mai ciudate, lăsându-ţi impresia că ai de-a face cu o plantă insectivoră, ceea ce nu este cazul. Este doar o plantă anuală sau bienală ale cărei flori sunt ca nişte mici papucei coloraţi în galben, roşcat, portocaliu sau în diferite combinaţii ale acestor culori. Numită Poșeta doamnei, planta va înflori superb în interior, dar și direct în solul din grădină. Poșeta doamnei este achiziţionată mai ales la ghiveci, pentru a înfrumuseţa interiorul căminului. Marele dezavantaj în acest caz este că planta se va ofili după doar câteva luni, dar frumuseţea florilor cu siguranţă va compensa acest aspect. Planta are aceeși soartă chiar dacă este îngrijită corespunzător! Cel mai bine se va simţii într-un spaţiu răcoros, la pervazul unui geam cu expoziţie nordică. Frunzele şi florile nu trebuie stropite cu apă! Poșeta doamnei nu este deloc o plantă pretențioasă, astfel încât pentru îngrijirea ei este suficient să respectăm câteva reguli de bază. Preferă solul fertil, îmbunătăţit cu pământ de grădină, frunze şi nisip. Această floare nu are nevoie de multă apă, motiv pentru care nu-ţi recomandat s-o uzi decât dacă solul este uşor uscat. Este foarte important să ştii că frunzele şi florile nu trebuie stropite cu apă. Udarea o vei face direct pe pământ sau prin farfurioară. În ceea ce priveşte temperatura mediului ambiant, Poșeta doamnei nu prea suportă căldura, mulţuminduse cu doar 10-12 grade C . În schimb, este sensibilă la curenţii reci de aer. Dacă este amplasată într-un mediu mai cald, vei observa cum florile se deshidratează şi îşi vor pierde consistenţa, plus că există riscul de a fi afectată de afide. Poșeta doamnei se înmulțește prin semințe în luna martie sau iunie. Semințele se pun într-o răsadniță, apoi le acoperim cu un strat subțire de pământ și la final un ziar. Răsadnița se va ține într-un loc întunecat până când plantele încep să încolțească ușor, apoi vor fi transplantate în ghivece cu sol fertil. Calceolaria va înflori după aproximativ 8 luni de la momentul însămânţării, iar florile au o durată de viață de două luni, după care se ofilesc. Poseta Doamnei este cultivată la noi ca plantă anuală de ghiveci.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU