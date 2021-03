Chiar daca am avut parte de o iarna destul de blanda, cu certitudine multi dintre noi asteptam cu nerabdare ca primavara sa se instaleze complet si sa ne bucuram din nou de natura, culori vii si temperaturi cat mai placute. Primavara este un anotimp al schimbarilor, lucru care nu va avea loc doar in mediul inconjurator, ci acest lucru se va vedea si in tinutele pe care le vom imbraca. Dupa o perioada in care hainele lungi si groase au reprezentat o parte din rutina zilnica, cele subtiri, pline de culoare si confortabile cu siguranta sunt mai mult decat binevenite. Asa cum bine stim, o tinuta completa presupune in mod obligatoriu si o accesorizare pe masura, pentru ca in lispa acestora, de cele mai multe ori ne alegem cu tinute lispite de orice fel de personalitate si stil. Din fericire insa, primavara vina la pachet cu multiple posibilitati prin care putem aduce tinutelor un plus de eleganta si stil, astfel ca tot ce ne ramane de facut este sa ne asiguram ca alegem acele acesorii pe masura.

Lumea modei este destul de dinamica, insa uneori schimbarile ce apar nu ne reprezinta gusturile personale, astfel ca nu ne ramane decat sa definim un stil personal, care sa ne faca mereu sa stralucim, indiferent de circumstante. Pentru ca accesorizarea cu succes a unei tinute se transforma adesea intr-o veritabila provocare, am pregatit pentru tine o lista cu cateva accesorii de baza, pe care le poti purta cu toata increderea in primavara lui 2021.

Bijuteriile din argint cu sau fara pietre semipretioase.

In materie de aceesorii, bijuteriile raman desigur alagerea numarul 1 la care putem apela atunci cand ne dorim tinute complete si elegante avand in vedere ca acestea vor fi mereu acele mici detalii care vor face diferenta. Pentru ca este primavara, avem unda verde la numeroase bijuterii deosebite din argint, indiferent ca dispun sau nu de pietre semipretioase. Putina culoare insa este mai mult decat binevenita, mai ales in aceasta perioada a anului. Opteaza pentru bijuterii care sa iti puna cat mai bine in evidenta trasaturile frumoase corpului.

Palariile viu colorate.

Desi in general asociem palariile cu extravaganta de odinioara, in realitate, palariile nu si-au pierdut niciodata din importanta. Primavara si vara reprezinta cu certitudine momentul perfect pentru a da putina culoare tinutelor noastre, astfel ca o palarie cocheta de dama este accesoriul ce va atrage in mod sigur privirile curioase ale celor din jur. Nu ezita sa porti cu toata increderea palarii cat mai viu colorate sau cu un design mai jucaus atunci cand iti doresti sa iesi putin din tiparele clasice.

Ceasurile de mana, definitia atemporalitatii.

Daca exista niste accesorii care au reusit sa sparga toata barierele timpului, acelea sunt cu siguranta impresionante ceasuri de mana, accesorii nu doar ca ne permit sa tinem “timpul la indemana” insa ele sunt totodata si niste accesorii definitorii pentru tinutele noastre. Indiferent ca este vorba despre ceasuri cu curelusa din piele sau metal, cu certitudine acestea isi vor gasi mereu locul in imaginea de ansamblu a tinutelor pentru care optam.