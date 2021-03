Eficienta din orice domeniu de activitate este un lucru ce depinde intr-o foarte mare masura de evolutia tehnologiilor, motiv pentru care omenirea a incercat inca din cele mai vechi timpuri sa descopere lucruri care sa ii faca viata mai usoara. Rulmentii desi pot parea niste elemente mecanice foarte complexe, mai ales daca nu avem niciun fel de legatura cu acest domeniu, in realitate principiul de functionare al acestora este destul de simplu. Un lucru interesant de stiut despre rulmenti este faptul ca acestia au o istorie foarte indelungata, chiar daca in vremurile antice acesta se regeasea sub o alta forma. In zilele noastre, rulmentii am putea spune ca sunt componente absolut esentiale, ce sunt utilizate la scara larga in domeniul auto, in cel al bicicletelor si chiar si in diverse domenii industriale (buna functionare a unor masini industriale depinde de acestea).

Desi sunt niste elemente mecanice destul de comune, trebuie sa admitem faptul ca stim destul de putine lucruri despre acestia. Un lucru cat se poate de normal, mai ales atunci cand tot ce ne intereseaza este ca masina, bicicleta sau alt produs pe care il folosim si utilizeaza rulmenti, functioneaza in parametrii optimi. In cele ce urmeaza, am pregatit cateva informatii interesante despre rulmenti si despre importanta acestora.

Rulmentii sunt cei care micsoreaza rezistenta la frecare dintre doua suprafete.

Rulmentii au fost conceput cu un scop foarte precis si anume, acela de a reduce cat mai mult posibil rezistenta la frecare dintre doua suprafete. Un simplu exercitiu de imaginatie este suficient pentru a realiza faptul ca intre doua suprafete metalice exista o forta de frecare foarte mare, astfel ca fara a reduce intensitatea acesteia, obiectele cu pricina sunt sortite defectiunilor. Indiferent de tipul de rulmenti ales, rolul de baza al acestora ramane acelasi si anume reduce semnificativ forta de frecare dintre doua suprafete.

Rulmentii pot prelungi durata de viata a masinilor si utilajelor.

Importanta rulmentilor reiese in principal din faptul ca acestia au un impact major asupra duratei de viata a vehculelor, masinilor si utilajelor. Fara existenta acestora, caldura intensa ce s-ar produce din pricina fortei de frecare ar duce la o uzura prematura si inevitabil la defectiune. Prin utilizarea unor rulmenti de o calitate exceptionala, se poate prelungi semnificativ durata de viata a masinilor si utilajelor de orice tip, acesta fiind si motivul pentru care este recomandat intotdeauna sa nu se faca niciun fel de compromis in materie de calitate.

Unde gasim cei mai buni rulmenti?

Procesul de selectie al rulmentilor trebuie in mod cert sa fie unul cat mai strict avand in vedere rolul important pe care acesia il indeplinesc. Trebuie insa facuta o distinctie clara intre rulmentii auto, cei pentru vehicule sau cei industriali, pentru ca intre acestia exista diferente uriase de la modul de constructie, pana la cel de functionare. Astfel, dupa identificarea tipului de rulment potrivit, gasirea unui magazin online sau offline serios reprezinta urmatorul pas important de facut. Un magazin serios, ce isi respecta clientela, iti va pune la dispozitie numai produse originale, ce respecta toate standardele calitative.