Desi am avut ocazia sa ne bucuram de blandetea soarelui pret de cateva zile, iarna pare sa ramana insa ferma pe pozitii, mai ales la munte, acolo unde zapada inca se regaseste in straturi generoase. Pentru iubitorii de aventura si de sporturi de iarna, muntele reprezinta un loc ideal pentru recreere si distractie, de aceea un weekend petrecut la munte este adesea privita ca o escapada ideala. Nu mai reprezinta o noutate faptul ca stilul de viata modern poate deveni unul foarte obositor si stresant, indiferent de cat de bine ne-am organiza timpul, astfel ca o scurta calatorie pana la munte reprezinta cu certitudine o idee ce va surade tuturor, de la mic la mare. Asa cum bine stim, tara noastra gazduieste o multime de peisaje montane de poveste, astfel ca nu ne ramane decat sa il alegem pe cel care ne place si ulterior sa ne pregatim temenic pentru aventura.

Muntii Sureanu nu fac desigur niciun fel de exceptie de la aceasta regula, fapt pentru care anual, zeci de mii de turisti de prin toate colturile lumii sosesc pentru a descoperi niste peisaje desprinse parca din cartile cu povestioare, de unde nu lipseste linistea, posibilitatile multime de relaxare sau distractia. Chiar daca in aceasta perioada, cei mai multi dintre noi visam cel mai probabil la un sejur in Grecia sau alte zone calde, am pregatit totusi cateva motive pentru care o mica escapada pana in Muntii Sureanu poate reprezenta o aventura de weekend excelenta.

Numeroase unitati de cazare, unde vei gasi tot confortul de care ai nevoie.

In general, una dintre cele mai mari provocari ce apar atunci cand vorbim despre escapade de weekend este cea cu privire la gasirea unu loc de cazare potrivit intr-un timp scurt. Optand pentru muntii Sureanu insa nu va trebui sa iti faci niciun fel de griji in acest sens, avand in vedere ca in zona vei regasi numeroase unitati de cazare, in cadrul carora te vei putea bucura din plin de tot confortul de care ai nevoie pentru a avea un weekend linistit. Mai mult decat atat, tot aici vei putea descoperi si un meniu bogat de preparate, atat specifice zonei, cat cu specific international.

Distractie la cote maxime.

Pentru ca in aceasta perioada inca exista suficienta zapada pentru a desfasura in voie diferite sporturi de iarna, la Sureanu ai posibilitatea de a face acest lucru din plin gratie faptului ca exista numeroase partii de ski si snowboard. Nu cunosti inca foarte bine tainele skiatului sau ale snowborad-ului? Nicio problema! Vei avea sansa sa intalanesti multi instructori de ski la Sureanu care te pot ajuta sa deslusesti mult mai usor tainele acestor sporturi atat de indragite si de distractive.

Liniste si relaxare la un cu totul alt nivel.

Daca zgomotul si agitatia nu iti sunt pe plac, trebuie sa stii ca aici ai sansa de a te bucura din plin de privelisiti cu adevarat impresionante, unde aerul curat si linistea sunt “pachetul” ideal pentru toti cei care gasesc natura un mediu propice pentru meditatie.