Mineral esențial pentru buna fucționare a întregului organism

Magneziul este unul din minerale esențiale organismului, care nu trebuie să lipsească din alimentație. Magneziul este implicat în sinteza proteinelor, controlul glicemiei și prevenirea aritmiilor cardiace, contribuie la menținerea unui nivel optim de zahăr în sânge. Magneziul acționează asupra mușchilor din interiorul aparatului digestiv, astfel încât are o acțiune directă asupra digestiei, ajută în ameliorarea tranzitului lent și în combaterea constipației. Magneziul este direct în formarea oaselor, ajută la ameliorarea simptomelor osteoporozei. Magneziul îmbunătățește funcția respiratorie, ajută la menținerea unui nivel de energie optim. Lipsa magneziului din organism se manifestă prin stres, crampe musculare, iritabilitate și tristețe, pleoape care se zbat, dificultăți de dormire, dureri, sentimentul de oboseală, dureri premenstruale. Vestea bună e că exista multe fructe și alimente bogate în magneziu pe care le putem consuma cu plăcere, multe fiind un adevărat răsfăț pentru pupilele gustative. Fruzd verde-închis, nuci şi seminţe, boabe de soia sau pește În nutriţie, frunzele verde-închis joacă un rol foarte important, oferind vitamine şi minerale necesare unei diete sănătoase şi echilibrate. De exemplu, frunzele de spanac crude, salata verde, napii sau sfecla mangold vor oferi un aport important de magneziu cu foarte puţine calorii. Doar un pumn de seminţe de dovleac oferă 100% din necesarul de magneziu pe zi. Alte nuci şi seminţe bogate în magneziu sunt migdalele, seminţele de floarea soarelui, caju, seminţele de in şi nucile pecan. Include în fiecare zi nuci şi seminţe în dieta ta, dar nu uita că sunt pline de grăsimi mononesaturale, aşadar aportul de grăsimi în cazul nucilor este mai mare. Fiind o sursă importantă de vitamina D şi de acizi graşi Omega-3, peştele precum somonul, halibutul sau tonul va adăuga mai mult magneziu în dieta ta. Obişnuieşte-te ca la cină să serveşti peşte, cel puţin o dată pe săptămână. Boabele de soia sunt o legumă bogată în fibre, vitamine, minerale şi aminoacizi. La o gustare, babele de soia coapte oferă aproape jumătate din necesarul de magneziu pe zi. Alte legume bogate în magneziu sunt fasolea neagră, fasolea în general, năutul şi lintea. Avocado, banane, ciocolată neagră Plin de multivitamine şi nutrienţi sănătoşi pentru inimă, avocado este cel mai versatil şi hrănitor fruct. O felie de avocado la salată sau la sandvişul de prânz reprezintă aproape 15% din doza zilnică recomandată de magneziu. Bananele sunt cunoscute în special pentru potasiul care le face sănătoase pentru inimă şi pentru oase. Însă o banană de mărime medie mai oferă şi 32 de miligrame de magneziu, împreună cu vitamina C şi fibre. Acest fruct este săţios şi reprezintă o idee de milioane în ceea ce priveşte o gustare. Pe lângă banane, multe alte fructe oferă magneziul atât de sănătos pentru noi, printre ele fiind şi căpşunile, murele, grapfruitul şi smochinele. Dacă mai ai nevoie de un alt motiv pentru a include ciocolata neagră în dieta ta, află că aceasta este plină de magneziu. O singură pătrăţică de ciocolată neagră oferă 24% din aportul zilnic de magneziu, conţinând doar 145 de calorii. Pe lângă magneziu, ciocolata neagră oferă antioxidanţi care ajută la scăderea tensiunii sanguine, la îmbunătăţirea fluxului sanguin şi, de fapt, la sănătatea inimii. Pătrăţica de ciocolată neagră alăturată unor fructe proaspete reprezintă un desert sănătos după cină.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU