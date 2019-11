BĂRBAT DE 47 ANI, DIN BICAZ CHEI DEPISTAT FĂRĂ PERMIS ȘI SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI LA VOLAN

Polițiștii din cadrul Postului de Poliţie Bicaz Chei au depistat în trafic un bărbat din Bicaz Chei, în timp ce conducea o autoutilitară, fiind sub influența băuturilor alcoolice. La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliţie Bicaz Chei au depistat un bărbat, de 47 ani, din Bicaz Chei, care conducea o autoutilitară pe DN 12 C. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că bărbatul are reținut permisul de conducere. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului