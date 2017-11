Mai multi bani pentru satul românesc !

6 GAL-uri nemțene, cu alocare de 15 milioane de euro

Până în anul 2020, cele 239 de G.A.L.- uri autorizate în România au la dispoziție jumatate de miliard euro, din care se pot finanța proiecte pentru autoritățile publice, firme, O.N.G.-uri, în diverse domenii de activitate. În județul Neamt toate comunele și orașele sub 20.000 locuitori fac parte dintr-un Grup de Acțiune Locală, fiind incluse în cele 6 GAL-uri autorizate care au la dispoziție 15 milioane de euro. Recent, în Estonia, a avut loc adunarea tuturor GAL-urilor din Uniunea Europeană. Detalii ne-a oferit Daniel Vasil- iu, secretar general al FNGAL România și președinte GAL „Drumurile Bistriței”, cu sediul în Roznov: „În calitate de reprezen- tant al delegației României, am participat la congresul E.L.A.R.D. organizație care înglobează Federațiile Grupurilor de Acțiune Locală din fiecare stat membru al Uniunii Europene, iar Federația Româna a G.A.L.- urilor a devenit membru în acest for european. La prima vedere pare o altă instituție de calibru care se ocupă cu ges- tionarea fondurilor comunitare pentru mediul rural, însă este extrem de important să stai la masă cu ceilalți colegi de breaslă și să faci lobby pentru țara ta. Deja se poarta discuții la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei de Agricultură despre alocarea pentru perioada 2020-2027 , iar noi dacă vom fi inteligenți putem să negociem o sumă mai mare pentru satul românesc , dar și posibilitatea ca G.A.L.-urile să aibă acces la alte fonduri decât cele derulate prin Ministerul Agriculturii așa cum este în prezent. Imaginați-vă că un GAL va putea finanța orice tip de proiect derulat în comunele din țară și orașele sub 20.000 locuitori , având posibilitatea să pună la dispoziție sume consistente care pot fi atrase din programele de finanțare prin mai multe ministere. Să nu uitam că Româ- nia este pe locul 6 ca dimensiune și număr de europarlamentari în Uniunea Europeană, iar asta trebuie să ne motiveze și să avem un ajutor consistent în negocier- ile pe care le vom purta în viitor cu decidenții politici din cadrul Comisiei Europene și structurile care se ocupă de finanțare rurală”. GAL, parteneriat public-privat În județul Neamț sunt autorizate și funcționează 6 GAL-uri care includ toate comunele, inclusiv orașele Bicaz, Târgu Neamț și Roznov, pentru că au sub 20.000 locuitori. Grupurile de Acțiune Locală (GAL) este un parteneriat public-privat care contribuie la dezvoltarea zonei de pe raza teritoriului unde au fost înființate aces- te entități. GAL „Ceahlău” are cea mai mare cuprindere teritorială, fiind vorba de comunele din zona nontană. Cu excepția comunei Vânători-Neamț care este inclusă în GAL „Ținutul Zimbrului”, alături de alte comune din zona Târgu Neamț. La GAL „Ținutul Răzeșilor” sunt arondate comunele dintre Tîrgu Neamț și Piatra Neamț, până în zona Romanului. De aici începe GAL „Elisabeta Doamna” care curpinde câteva comune dinspre județul Bacău, iar cele spre județele Iași și Vaslui sunt incluse în GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. GAL „Drumurile Bistriței”, este al doilea ca suprafață și număr de comune incluse, din zona Roznov spre Bacău. Avem 5 comune nemțene arondate la GAL-uri din alte județe, fiind vorba de comunele Botești, Gherăiești, Săbăoani, Pâncești prinse în județul Iași, iar Valea Ursului la Bacău. Dar sunt și 3 comune din județul Iași și una din Bacău trecute la GAL-urile nemțene.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU