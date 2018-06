Idei de afaceri: cultura de ricin

*Plantă-medicament cu spectru larg de folosire

* Uleiul de ricin are peste 200 de utilizări

Ricinul oferă perspective interesante fermierilor care vor să pună bazele unui business agricol, mai ales în regim ecologic. Asta pentru că produsele farmaceutice sau cosmetice care conțin extrase din plante cultivate în regim ecologic sunt mult mai scumpe decât cele care au fost obținute din plante cultivate tradițional.

Ricinul se cultivă în scop ornamental, industrial și medicinal, fiind o plantă recunoscută pentru proprietăţile curative ale uleiului obţinut din seminţele sale. Întrebuinţările variate ale acestui ulei recomandă ricinul drept o plantă-medicament cu spectru larg de folosire. Uleiul de ricin are peste 200 de utilizări în care nu poate fi înlocuit sau care dă produse superioare din punct de vedere al calității şi eficienței de obţinere.

Atenție! Ricinul ascunde un secret „mortal“. Seminţele sale conţin şi o proteină toxică ce poate provoca probleme grave de sănătate omului. De aceea este extrem de important ca recoltarea şi manipularea plantei cu „două feţe“ să se realizeze cu mare atenţie.

*Ulei de ricin, efecte terapeutice

Uleiul de ricin este folosit de secole în scopuri terapeutice în întreaga lume. Cele mai multe dintre beneficiile uleiului de ricin provin ca urmare a concentraţiei sale de acizi graşi nesaturaţi. Uleiul de ricin este un derivat natural, care, prin proprietăţile sale, este utilizat într-o gamă variată de tratamente cosmetice de înfrumuseţare, dar şi pentru prevenirea, combaterea sau corectarea variatelor afecţiuni corporale.

Uleiul de ricin este întrebuinţat şi în afecţiunile gastro-intestinale, dereglări de colon, constipatii şi balonări. Efectul laxativ al uleiului de ricin contribuie la pierderea kilogramelor în plus. Pe lângă proprietăţile antibacteriene, antifungice şi antivirale, uleiul de ricin conţine un număr important de antioxidanţi, ce ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi, fiind totodată singură sursă cunoscută de acizi graşi nesăturaţi, cu rol în protejarea şi îngrijirea pielii şi a părului.

Uleiul de ricin vindecă mai repede rănile, zgârieturile şi vânătăile, precum şi înţepăturile de albine. Dacă aplicaţi ulei de ricin pe negi, atunci aceştia dispar timp de 4 săptămâni. Uleiul de ricin vindecă bătăturile de la picioare. Uleiul de ricin este cel mai bun remediu pentru alungirea genelor şi îmbunătăţirea sănătăţii părului.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU