Farmacia din grădină: fasolea neagră

Fasolea neagră este cea mai bogată în antioxidanți, cei care întârzie procesul de îmbătrânire a organismului, accelerează refacerea celulelor, întăresc sistemul imunitar și îl susțin în lupta cu bolile, asigură menținerea unui ten frumos. Culoarea închisă a acestui soi de fasole este dată de pigmenții care sunt o categorie aparte de antioxidanți naturali foarte puternici și foarte eficienți în lupta cu cancerul și bolile de inimă. Antocianinele se găsesc de regulă în compoziția fructelor de pădure de culoare neagră precum afinele, coacăzele negre sau murele, dar și în varza roșie și orezul negru. Este motivul pentru care aceste fructe, legume și cereale sunt considerate superalimente. Comoară naturală pentru alimentație Fasolea neagră este o adevarată comoară naturală pentru alimentație, fiind foarte bogată în nutrienți valoroși. Practic, fasolea conține toți nutrienții din carne, cereale integrale și fructe. Fasolea furnizeaza fibrele solubile de care avem nevoie, ajută lă scăderea colesterolului “rău”, abundă în antioxidanti, ajută să menținem greutatea corporală. Este un aliment sărac în calorii, are foarte puține grăsimi și conține triptofan care controleaza apetitul. Conține acid folic, magneziu, potasiu și vitaminele B1, B2, B6 si K, care mentin sănătatea inimii. Consumul de fasole neagră este asociat cu reducerea riscului de cancer de sân la femei și cu stimularea naturală a potenței la bărbați. Fasolea neagră este frecvent menționată în topul celor mai bune alimente pentru memorie alături de spanac, sparanghel și țelină. Ea se regăsește și topul celor mai bune alimente pentru inimă alături de ovăz, spanac, broccoli, ciocolată neagră, vin roșu. Fasolea neagră figurează și în topul celor mai bune alimente pentru slăbit alături de ovăz, orez brun, broccoli, grapefruit. Sănătatea inimii și creierului Fasolea neagră reprezintă un panaceu pentru inima datorită valorii sale nutritive și mai ales pentru că este o sursă excelenta de acid folic, magneziu și fibre solubile. Fasolea neagră este foarte bogată în fibre solubile care sunt răspunzătoare de scaderea nivelului colesterolului “rău”, stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și accelerarea procesului de digestie. Magneziul ajută la menținerea unei tensiuni arteriale, la stabilizarea fierului în organism și sănătatea globulelor rosii. Toate tipurile de fasole boabe sunt bune pentru inimă, dar niciuna nu are și puteri asupra sănătății creierului așa cum are fasolea neagră. Este un adevărat combustibil pentru creier, fiind extrem de bogată în antocianozide, care contribuie la îmbunătățirea circulatiei capilare și a funcțiilor creierului. Fasolea neagra este o sursa bună de vitamina B1, esențială pentru a menține celulele creierului sănătoase și pentru a conserva funcția cognitivă. Cum se consumă Fasolea negră provoacă cele mai puține gaze, ceea ce o califică pentru introducerea în alimentația copiilor cu vârsta de peste 1 an. Pentru a evita orice fel de probleme în cazul acestora, se recomandă punerea la înmuiat cu o seară înainte, clătirea boabelor de fasole în mai multe ape, apoi punerea la fiert în apă rece, schimband apa de 2-3 ori.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU