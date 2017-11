Cimitire pline, maternități tot mai goale!

*În luna august a acestui an, au fost înregistrate 490 de decese și 452 de nașteri

*Nici la capitolul căsătorii nu stăm mai pe roz, în județul Neamț, în perioada analizată doar 791 de cupluri au spus „DA” în fața ofițerului de la starea civilă

*La polul opus, în luna august 2017, au fost înregistrate 62 de divorțuri, cu 15 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut

Viața grea din România ne bagă de tineri în pământ. Este o realitate crudă, însă cât se poate de adevărată. Bolile, stresul și accidentele, sunt principalii vinovați de situația alarmantă în care ne aflăm. S-a ajuns ca cimitirele să fie tot mai pline, iar maternitățile goale. Din pricina sărăciei, tinerii amână tot mai mult întemeierea unei familii și implicit aducerea pe lume de nou-născuți. În Piatra Neamț, cine merge pe stradă poate observa cât de puține doamne sunt gravide, chiar dacă în ultima perioadă guvernanții au încercat să încurajeze prin diferite măsuri, creșterea natalității.

Conform datelor primite de la Direcția Regională de Statistică Neamț, în luna august a acestui an, în Neamț s-au născut 452 de bebeluși. La polul opus, în aceeași perioadă, au decedat 490 de persoane, ceea ce înseamnă un spor natural de – 38. Anul trecut, la aceeași dată, situația era și mai dramatică, autoritățile au înregistrat 334 de nou-născuți și 474 de decese, sporul natural fiind de – 140. Revenim în 2017, când ofițerii stării civile au oficiat 791 de căsătorii, cu două mai puține decât anul trecut. Dar să analizăm și despărțirile. În perioada analizată din acest an, 62 de cupluri au mers cu dragostea la tribunal și s-au despărțit. În 2016, dezamăgiriile au fost mai puține, respectiv 47. Deci și la acest capitol stăm mai rău. Conform statisticilor, După 1989, numărul nou-născuţilor din țara noastră a scăzut dramatic. Dacă în urmă cu 25 de ani se năşteau anual 314.746 de bebeluși, după 20 de ani, numărul acestora a scăzut aproape la jumătate. Iar evoluţia de la an la an demonstrează faptul că românii nu mai vor să facă copii. Datele Institutului Naţional de Statistică arată că în ianuarie 2014 s-au născut cu 1.360 de copii mai puţin decât în aceeaşi lună a anului 2013. Cifrele sunt îngrijorătoare în situația în care populaţia României scade cu 5.000 de persoane pe lună, iar numărul pensionarilor a ajuns în prezent la 5,4 milioane. Sociologii estimează că până în anul 2050 populaţia României va scădea la 16 milioane de persoane. La nivel mondial, România se situează pe antepenultimul loc la capitolul natalitate, potrivit datelor publicate pe site-ul Băncii Mondiale. Statisticile arată că în 2012, la noi în ţară s-au născut 10 copii la 1.000 de locuitori. Aceste cifre plasează ţara noastră pe locul trei în topul ţărilor cu cele mai puţine naşteri la 1.000 de locuitori.

V. ANDRIEȘ