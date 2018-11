Tinerii „rebeli”, sub lupa autorităților

Agenția Națională de Șomaj implementează Proiectul noncompetitiv: Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

Autoritățile încearcă să găsească soluții pentru luarea în evidență a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, care nu învață, nu lucrează și nu urmează vreun curs de formare profesională, cu scopul integrarii pe piața muncii. Nu cu mult timp în urmă, și Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț sublinia importanța luării unor măsuri imediate pentru găsirea și antrenarea tinerilor NEETs în diferite programe de integrare. “S-a dat startul unui proiect european care include căutarea din casă în casă a tinerilor care nu învață sau care nu lucrează, cu scopul de a-i convinge să vină la acțiunile desfășurate de agențiile de șomaj. Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei activități am angajat personal suplimentar, și s-a mers prin mai multe comune din județ. După doar câteva ore am reușit să găsim mai bine de 20 de tineri și să-i convingem să se integreze pe piața muncii. Activități similare s-au desfășurat și în Piatra Neamț. Ca noutate, în Pângărați, am găsit un angajator care vrea să deschidă o școală de ucenici, ceea ce este un lucru foarte bun”. Trecând de la acest aspect, conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, proiectul noncompetitiv INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, face parte din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educație Naționale și Cercetării Științifice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Proiectul este foarte important prin prisma aplicării măsurilor pentru integrarea tinerilor pe piața muncii, măsuri prevăzute în Programul Operațional Capital Uman. Obiectivul general al acțiunii, care are o durată de implementare de 48 de luni este creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri integrate de sprijin și vizează identificarea a cel puțin 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 neînregistrați la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, din care cel puțin 160.000 tineri NEET vor fi întegistrați la SPO. Tinerii înregistrați vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, după aceată etapă fiind îndrumați către măsura activă de care au nevoie, sau către alte servicii (Programul Național Şansa a doua – Ministerul Educației Naționale, servicii de asistentă socială). Bugetul proiectului este de 47.474.754,5 euro.

V. ANDRIEȘ