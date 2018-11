Liceul Tehnologic Petricani sărbătorește „100 de Minute de Unire”

„Am sesizat că în presa din România nu este susținută o campanie de promovare a Centenarului.” (prof. Ionuț Rotaru-Popa, directorul Liceului Tehnologic Petricani)

Centenarul Marii Uniri va fi sărbătorit de Liceul Tehnologic Petricani, prin manifestarea „100 de Minute de Unire”, eveniment organizat, pe data de 1 decembrie, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Petricani și cu parohiile din comună. „Activitatea va debuta cu un Te Deum oficiat de preoții comunei și va continua cu un program artistic dedicat memoriei înaintașilor noștri, program susținut de elevii de la școlile din Petricani. În cadrul manifestărilor, elevii Liceului Tehnologic Petricani vor înmâna domnului primar al comunei un steag personalizat, realizat în atelierul școlii. Ne propunem să conștientizăm comunitatea asupra importanței momentului, deoarece am sesizat că în presa din România nu este susținută o campanie de promovare a Centenarului, oamenii parcă sfiindu-se să vorbească deschis despre acest subiect. Considerăm că pentru comunitatea noastră toate aceste acțiuni sunt foarte importante, deoarece pun în lumină identitatea poporului român, fiind totodată transmise posterității”, ne-a spus prof. Ionuț Rotaru- Popa, directorul Liceului Tehnologic Petricani. Manifestarea se va desfășura începând cu ora 11.30, în parcarea Primăriei Petricani, reunind elevi ai Liceului Tehnologic Petricani (mini-sceneta „Hai să dăm mână cu mână!” și „Îndemn la Unire – Hai la Petricani!”), Școlii Primare Nr. 1 Petricani (colaj de cântece patriotice), Școlii Primare „Domnul Trandafir” – Boiștea („Vin la Alba”, „Nu plânge, Maică Românie”, „Sus, români din lumea mare!”, „Din Putna mândru glas senalță”), Școlii Primare Târpești („Hora Unirii”, „Hai să-ntindem hora mare”, „Noi, români din neam de frunte”), Școlii Gimnaziale Târpești („Românie, țară veche”, „Prezentare – stema României”, „Când a fost să moară Ștefan”), Școlii Gimnaziale Țolici („Marea Unire nu se uită niciodată”, „Doamne, ocrotește-i pe români!”), precum și soliști ai Corului Catehetic Petricani („Avem o țară sfântă”, „Frați români din lumea-ntreagă”, „Cruce sfântă părăsită”). Mini-scenetă despre geneza poporului român Programul se va deschide cu sceneta „Hai să dăm mână cu mână!”, susținută de cinci copii de la grădinița Liceului Tehnologic Petricani, coordonați de inimoasa educatoare Petronia Cramba. „Spectacolul reprezintă o poveste a genezei poporului român. Trei fetițe întruchipează Moldova, Țara Românească și Transilvania, fiind prezentate de doi românași. Consider că ziua de 1 decembrie reprezintă cea mai mare sărbătoare a românilor, eveniment care nea unit și care sperăm să dăinuiască peste vremuri. Activitatea își propune să implanteze în sufletul copiilor dragostea de neam, aceasta fiind, de fapt, și menirea dascălilor. Pe tot parcursul carierei mele didactice, am încercat să le insuflu copiilor acest sentiment, fie prin activități de popularizare a tradițiilor și obiceiurilor, fie prin promovarea portului popular românesc și a valorilor naționale”, a precizat prof. Petronia Cramba. Activitatea „100 de Minute de Unire” face parte dintr-un amplu proiect dedicat sărbătorii Centenarului Marii Uniri, intitulat „CENTENAR 2018”, proiect care a debutat anul trecut, pe data de 1 decembrie, prin plantarea simbolică a Stejarului Marii Uniri, continuând cu activități dedicate datei de 24 ianuarie, dar și împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarbiei cu patria-mamă. Astfel, Liceul Tehnologic Petricani a fost unul dintre liceele participante la acțiunea „100+100 de școli întru Marea Unire a Românilor”, proiect ce și-a propus să faciliteze încheierea a 100 de parteneriate între școli din Neamț și Republica Moldova. Elevii Liceului Petricani mai pregătesc, în preajma zilei de 1 decembrie, și o expoziție de fotografie, cu scopul de a puncta cele mai importante momente legate de Centenar.

Irina NASTASIU