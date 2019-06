Stiai ca? Cele 6 avantaje mentale ale sportului de echipa pentru copii

Indiferent de varsta, spun specialistii, oamenii ar trebui sa faca multa miscare fizica si daca incep sportul din copilarie, atunci efectele se vor observa intreaga viata. Parintii sunt impulsionati sa isi duca in mod constant copiii la cursuri de acest tip, in orice anotimp al anului, sa incerce diferite sporturi pana cand isi dau seama care anume este pe placul lor.



In general, sportul de echipa este unul dintre lucrurile pe care trebuie sa-i indemne sa il faca in viata datorita beneficiilor numeroase.



Sportul nu aduce numai distractie si relaxare, ci invata copilul sa fie competitiv, onest, de ajutor, integru, sa socializeze mult mai usor.



Un studiu realizat in SUA a concluzionat faptul ca prichindeii care practicau un sport de echipa aveau rezultate scolare mai bune decat cei care nu faceau sport si care nu erau prea implicati in viata scolara. Pornind doar de la aceasta idee, parintii ar trebui sa incurajeze copiii sa practice un sport de echipa, indiferent ca este vorba despre fotbal, baschet, volei etc.



Afla cateva beneficii pe care acest sport le aduce copiilor:



Se poate observa lejer ca micutii adopta fara sa stie un stil de viata sanatos, echilibrat, evitand problemele legate de greutate. De asemenea, beneficiile sunt si de natura psihologica, pentru starea mentala;

Copiii invata despre importanta muncii in echipa, se familiarizeaza cu ideea de lider, o abilitate utila in viata adultului de mai tarziu. Daca te-ai hotarat sa-l duci la unul dintre aceste sporturi de echipa, atunci vezi ofertele pentru pantaloni de baieti si cumpara un echipament de calitate, performant, in care sa se simta confortabil pe intreaga durata a antrenamentelor;

Un prichindel activ, implicat in activitatile sportive, va avea mult mai multa incredere in fortele proprii, avand sanse foarte mici sa ajunga depresiv sau sa dezvolte comportamente deviante;

Se spune pe drept cuvant ca sportul este leacul timiditatii, fiind un prilej perfect de a socializa cu alte persoane si de a lega prietenii de valoare. Intr-un sport de echipa, coechipierii invata sa aiba incredere unul in celalalt, sa accepte deciziile si sa inteleaga ca nu toti au aceleasi abilitati, sa aiba respect pentru oameni si pentru reguli;

Fericirea este mai usor de obtinut prin practicarea unui astfel de sport pentru ca dezvolta sentimentul de apartenenta si de identitate sociala. A face parte dintr-o echipa multumeste copilul, il face sa se simta foarte bine, devenind increzator in fortele proprii. Nu uita sa il intrebi ce sport ar dori sa practice, apoi cumpara hanorace si jachete pentru baieti pe Decathlon.ro pentru a avea echipamentul potrivit si invata-l sa gaseasca echilibrul intre antrenament si viata scolara;

O trasatura pozitiva pe care copilul si-o poate insusi pentru ca practica un sport de echipa, este capabilitatea de a putea sa-si onoreze un angajament pe termen lung. Nu poate fi uitat nici faptul ca invata ca exista si zile mai bune, dar si zile rele, ca trebuie sa accepte infrangerile.

Asadar, sportul de echipa este ideal pentru formarea unui copil, fiind cel care poate sa-l invete cum sa spuna nu in viata deciziilor gresite, precum consumul de alcool, droguri sau tutun. Parintii nu trebuie sa-l oblige sa practice un sport care nu ii face placere si trebuie sa asculte parerea copilului.



