IERBURI UITATE: QUINOA

Quinoa este cunoscut şi sub denumirile populare de „planta sacră a incașilor” „aurul incaşilor” ori „mama cerealelor”. Cu 5000 de ani în urmă, incașii au început să cultive quinoa, aliment de baza în dieta lor, fiind ferm convinși că oferea putere și vigoare luptatorilor lor. Quinoa era folosită și în cadrul anumitor ritualuri și ceremonii. Când conchistadorii spanioli au ajuns în America de Sud au ars și distrus câmpurile pe care quinoa fusese cultivată, în efortul de a anihila cultura incașă. Natura nu a permis ca un element alimentar atît de benefic să piară, prin urmare quinoa a supraviețuit crescând în munții salbatici sau prin cultivarea în secret pe arii extrem de restrânse. Prin anii ‚80, doi nord americani au dat din întâmplare peste acest aliment antic, supernutritiv și au început să-l cultive în Colorado. Din acel moment, popularitatea quinoa a explodat la nivel mondial. Sursă de calciu mult mai ușor de asimilat decât cel din lapte Quinoa are un nivel de proteine mult mai bogat decât orice alte cereale sau seminţe, conţine toţi aminoacizii esenţiali pe care organismul nu le pot obţine singur. Este o sursă excelentă de calciu şi este bogată în lizină, vitaminele B şi fiel. În plus, seminţele sunt uşor de digerat şi fără gluten. Nutriționiștii spun despre quinoa că nu ar trebui să lipsească din alimentație, dintr-o mulțime de motive. Nivelul proteic se apropie de cel al cărnii, dar nu conține colesterol. În plus, reduce cantitatea de grăsimi din sânge, fiind un aliment care ajută la prevenirea afecțiunilor cardiovasculare. Impiedica formarea placilor de aterom, scăzând riscul de atac de cord și accident vascular. Boabele de quinoa conțin vitaminele A, C, D, E, K și complexul B, sunt bogate în calciu, cupru, magneziu, crom, iod, potasiu, zinc și seleniu. Quinoa este o sursă de calciu mult mai ușor de asimilat de către organism decât cel din lapte și produsele derivate. Quinoa menține respirația sănătoasă, previne problemele urinare, ajută la buna funcționare a creierului, precum și la dezvoltarea sanatoasă și viguroasă a dinților și a oaselor. Gustoasă, foarte ușor de preparat și de digerat Sămânța poreclită „mama tuturor cerealelor” provine de la o plantă care face parte din aceeași familie ca sfecla și spanacul. Atât semințele, cât și frunzele de quinoa conțin nutrienți benefici. Quinoa a devenit cunoscuta in ultimii ani drept un adevarat superaliment, plin de nutrienti, cu putine contraindicatii si foarte usor de inclus in orice dieta, indiferent cat de restrictiva ar fi. Quinoa se găsește în zeci de varietati, cele mai raspandite sunt quinoa alba, quinoa roșie și quinoa neagră. Quinoa este gustoasă, foarte ușor de preparat și de digerat. Se poate face și faină, iar produsele de panificatie care o conțin sunt mult mai sănătoase. Cine caută produse fară gluten au în quinoa un mare aliat. Semintele sau boabele de quinoa sunt mici, rotunde, parțial aplatizate și tari, dar prin fierbere se inmoaie, având după preparare textura orezului. Prepararea boabelor de quinoa nu este deloc dificilă. Se spala bine înainte de preparare, la fierbere se pune o parte quinoa la doua părți apă. Când apa începe să fiarbă, se pune quinoa și se lasă la fiert până când absoarbe toată apa. Quinoa are o aromă crocantă, uşoară, de nuci, fiind excelentă în salate alături de cimbru, amestecate în burgeri de legume şi multe altele..

Tina CONDREA-ZĂPODEANU