Posturi de infirmieri pentru Marea Britanie

O firmă din Regat vrea să angajeze 40 de infirmieri din România, oferta venind din partea rețelei EURES România. Ca sarcini de serviciu, viitorii angajați trebuie să creeze bune relații cu pacienții, să identifice nevoile speciale ale persoanelor îngrijite, să asiste la efectuarea exercitiilor fizice, sprjinirea pacienților în activitațile zilnice, stabilirea unei rutine de lucru care să-i ajute la activitățile zilnice, asigurarea confortului, asistarea alimentației și administarea alimentelor. În plus, se va avea în vedere asigurarea suportului emoțional, atât al pacienților cât și a familiei, precum și asigurarea conditiilor igienico-sanitare. Turele de noapte vor fi opționale. Firma va oferi 35 ore lucrătoare garantate pe săptămână, cu posibilitatea de a lucra pâna la 60 de ore. Orele de noapte vor fi plătite în plus. Pentru a primi aceste posturi nu este necesară experiență sau calificare. Doritorii trebuie să vorbească limba engleză la un nivel mediu. Salariul primit va fi de 9,30 lire brut pe oră. Firma asigură curs de pregătire și cazare pe durata acestuia (mic dejun inclus), asigurare de răspundere civilă și verificarea cazierului pe teritoriul Angliei, la care se adaugă suport în obținerea de National Insurance Number și deschiderea unui cont bancar. Vor fi costuri reduse de cazare , respectiv între 200£ și 350£ pe lună, plus chirie și utilități incluse. Concediul de odihnă va fi plătit, fiind de 28 de zile pe an.

V. ANDRIEȘ