Direcţia Silvică Neamţ a prevăzut plantări în pădurile statului în această primăvară. În această perioadă, la ocoalele silvice din structura Direcției Silvice Neamț se vor organiza acţiuni de plantare de puieţi în şantierele de împăduriri, cu participarea elevilor, a membrilor ONG, a reprezentanţilor organelor administrative locale, agenţi economici şi alţii. – 409 ha împăduriri integrale şi 45 ha completări în plantaţiile executate în anii anteriori. Pentru acestea se vor folosi 1.030.000 bucăți puieţi forestieri, care sunt asigurați în totalitate din pepinierele proprii. Tot în această primăvară se vor semăna în solarii 550 mp molid. În pepiniere se vor înființa în această primăvară 108.5 ari, din care 50 ari cu salcâm, 38 ari repicaje de molid şi larice și 15 ari butășiri, specii de plop și salcie. "Deşi zăpada şi evoluţia vremii încă nu sunt favorabile plantării de puieţi, salariaţii Direcţiei Silvice Neamţ sunt pregătiţi pentru declanşarea campaniei de primăvară", anunţă un comunicat de presă al DS Neamţ. "În vederea satisfacerii solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, pentru acordarea de puieţi forestieri în vederea plantării, ocoalele silvice vor furniza, contra cost, la preţuri avantajoase, material săditor disponibil, celor interesați în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice, gratuite din partea p e r s o n a l u l u i silvic", precizează sursa citată. DS Neamţ: Invităm pe iubitorii și ocrotitorii Pădurii de toate vârstele să ni se alăture și să ne sprijine în acțiunile noastre din perioada Lunii plantării arborilor, și nu numai. LUNA PLANTĂRII ARBORILOR 2021 În perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecărui an autoritatea publică centrală carerăspunde de silvicultură organizează "Luna plantării arborilor". Tradiţia datează din 1901, când fostul ministru al Instrucţiunei publice şi a cultelorSpiru Haret a instituit „ Luna sădirii pomilor ", printr-o circulară transmisă tuturor şcolilor, la 15 martie, ca fiecare elev să planteze cel puţin un pom, acţiune susţinută ulterior de către marele savant – silvicultor român, părintele silviculturii moderne, Marin Drăcea. Începând cu anul 1953, după modelul din numeroase alte ţări "Luna pădurii" a fostinstituţionalizată sub această denumire până în anul 2008 când, în conformitate cu noul Cod silvic, denumirea s-a schimbat în "Luna plantării arborilor". Acţiunile trebuie să trezească în rândul cetăţenilor, şi mai ales a tineretului,dragostea faţă de pădure, necesitatea ocrotirii şi apărării codrului românesc, mobilizându-iâ să participe la activităţile de împăduriri, întreţineri ale plantaţiilor tinere, culturi în pepiniere, curăţire şi igenizare a pădurilor şi a spaţiilor verzi. "Luna plantării arborilor" nu este dedicată numai silvicultorilor, ea este a întregiisocietăţi româneşti, care trebuie sensibilizată în favoarea pădurii, pentru susţinereaacţiunilor de ocrotire şi conservare a pădurilor şi creşterea conştiinţei forestiere a populaţiei, dezvoltării patrimoniului silvic naţional. Pe de altă parte, în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale a ONU dinnoiembrie 2012, ziua de 21 martie a fiecărui an a fost declarată „ ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂDURILOR," sens în care toate statele membre sunt invitate pentru prezentarea şi promovarea, în context naţional, a unor activităţi concrete privind toate tipurile de pădure.