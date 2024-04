Pe fondul consumului de alcool, un bărbat în vârstă de 56 de ani din Roman a lovit usa apartamentului unde locuia, iar sotia acestuia aflata in interior datorita stării de temere, nu i-ar fi permis accesul in locuinta. In jurul orei 18:30 femeia a observat prin vizor pozitia nefireasca a sotului si a alertat autoritatile. Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul bărbatului.

„La data de 9 aprilie a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la faptul că, la etajul 4 al unui bloc din Roman, a fost identificată o persoană decedată.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, persoana în cauză este un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Roman.

În jurul orei 13:00, bărbatul ar fi venit la domicliu, iar pe fondul consumului de alcool, acesta ar fi lovit ușa locuinței, adresând injurii soției.

Urmare a stării de temere create, soția nu i-ar fi permis accesul în imobil, iar în jurul orei 18:30 a observant, prin intermediul vizorului, că bărbatul se află într-o poziție nefirească în dreptul ușii, alertând autoritățile.

Echipajul medical prezentat la fața locului a declarat decesul bărbatului.

Corpul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.” Sursa IPJ Neamt

Mircea ALBU