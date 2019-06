MÂNDRU CĂ SUNT NEMȚEAN!!! MÂNDRU CĂ SUNT OM LIBER ȘI PROTESTEZ!!

Am urmărit intervenția din presă a doamnei “Maria Gheorghe” alias-Daniela Soroceanu, inca Prefecta a județului Neamț.Intr-o interventie demna de discursurile PrimSecretarului de judet Maria Gheorghe din perioada anilor de trista amintire a epocii comuniste,am vazut cu stufecatie si cu un puternic sentiment de revolta cum in 2019,la 30 de ani de la revolutie,cum un inalt functionar public platit din banii nostri ai contribuabililor, ameninta oamenii de buna credinta,patrioti,nemtenii care isi iubesc judetul si care se bat pentru drepturile legale.Mi se pare ca doamna Prefect a devenit intre timp Procuror ,de tip stalinist si ameninta cu articole din Codul Penal oamenii liberi care vor sa-si exprime numultumirea fata de problema Cheile Bicazului.Am observat cu bucurie in suflet ca si parte a presi nemtene,s-a alaturat si incurajat demersul societatii civile de a protesta impotriva nedreptatilor si a lipsei de interes a autoritatilor in solutionarea corecta a dosarului Cheile Bicazului.

Cum ve-ti proceda distinsa doamna Prefect -PSD? ne ve-ti face dosare penale tuturor nemtenilor si jurnalistilor care avem curaj sa ne spunem nemultumirea? Trimiteti jandarmii ca pe 10 August, cum a facut dl Dragnea si sefa Dvs doamna Carmen Dan?

Pe fondul problemei, consider si sunt convins ca orice persoana de buna credinta,gandeste la fel ,ca s-a ajuns in aceasta situatie extrem de grava din cauza lispei de interes a autoritatilor.

Daca in spete judiciare ,in care parti sunt ApaServ Neamt Companie in subordinea Consiliului Judetean, Spitalul Judetean ori alte societati patronate de acelasi Consiliu Judetean Neamt,s-au gasit fonduri de ordinul milioanelor de lei pentru a angaja firme de avocatura in apararea intereselor financiare,in cazul Cheile Bicazului si a 5000 ha teren al Judetului Neamt,nu s-au mai gasit resurse financiare nici macar pentru a asigura transportul juristilor CJ, ai Prefecturii pt a face act de reprezentare la termenele de judecata.

Ori o astfel de abordare este total paguboasa judetulului nostru si arata clar lipsa de interes a institutiilor statului captive in mina PSD,fata de apararea patrimoniului Nemtean

Nu poti sa vii sa clamezi ca vinovati sunt altii,care au fost in functii acum 5-10 ani de zile in urma,cand tu care esti la putere nu ai facut nimic in ultimii ani de zile si aveai toate pirghiile.In acceptiunea unor lideri PSD, nemtenii nemultumiti ,revoltati,scandalizati care reclama lipsa deimplicare a autoritatilor sunt vinovati si trebuie sanctionati penal pentru ca isi striga durerea

O astfel de mentalitate este grava si dauneza democratiei ,principiilor si valorilor consacrate intr-o tara Europeana precum Romania.

Corect este ca Prefectura si Consiliul Judetean sa vina in fata opiniei publice si sa raspunda la urmatoarele intrebari:

1.Ce demersuri au intreprins in ultimii 3 ani in a apara corect interesele patrimoniale ale judetului Neamt in dosarul Cheile Bicazului?

2.La cite termene de judecata au trimis juristii institutiilor sa faca acte de aparare calificata la Tribunalul Prahova?

3.Ce acte de procedura au Exercitat in aparare?

4 Ce forma de ajutor au oferit Comunei Bicaz Chei parte in dosar,pentru sustinerea apararilor in dosar?

5.Cu ce solutii vin de la acest moment pentru viitor,in faza de Apel pentru a ne recistiga drepturile noastre patrimoniale in dosarul Cheile Bicazului?

Aflu cu mahnire in suflet ,ca nici autoritatile de la cel mai inalt nivel al conducerii Consiliului judetean nu au stiut si nu au fost informate pina zilele trecute despre acest proces.Dar ii felicit ca au curaj sa spuna lucrurilor pe nume.

Dragi nemteni ,consider ca cineva isi bate joc de noi de interesele noastre si asta pe banii nostri si pe patrimoniul judetean.Cheile Bicazului sunt un obiectiv patrimonial si turistic major al judetului nostru.

Haideti sa nu ne lasam intimidati de amenintarile doamnei Prefect PSD si sa incercam fiecare dintre noi sa facem ce putem pentru a sensibiliza liderii judeteni,in sensul de a iesi din zona de dezinteres si pentru a actiona in favoarea Neamtului.

Neamtul si oamenii frumosi ai acestui tinut nu sunt nici intimidati si nici speriati de Amenintarile comunistoide ale PSD-ului .

Cu Gandul bun inainte si cu Doamne Ajuta pentru Neamt.

George Lazăr, prim-vicepreședinte PNL Neamț