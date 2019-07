Bani pentru sisteme de irigații

300 milioane euro este suma alocată pentru acest an

Valoarea maximă este de 1.000.000 euro/proiect

La Spiridonești, amenajate 900 hectare pentru irigații

Sesiunea de primire a proiectelor de investiții pentru dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de irigații va fi deschisă până la 31 august 2019, în limita fondurilor disponibile și are o alocare financiară anuală de 200.000.000 euro. Plafonul de depunere a cererilor de finanțare este de 300 milioane euro, iar până în present fondurile alocate nu sunt încă epuizate, deși există un număr foarte mare de potențiali beneficiari interesați comparativ cu sesiunile deschise anterior. Reamintim că AFIR a deschis în ianuarie 2019 sesiunea de primire a proiectelor de investiții aferente sistemelor de irigații. În acest moment mai sunt disponibile 4.170.110 euro, fiind depuse 301 de proiecte în valoare totală de 295.829.890 euro. Pragurile de calitate ale proiectelor diferă în fiecare lună, începând de la 70 de puncte în prima etapă lunară și ajungând până la pragul minim de 20 de puncte în ultima etapă lunară, între 1 – 31 august 2019. În această sesiune s-a acordat finanțare de până la 1.000.000 euro pentru fiecare proiect de investiții în sistemele de irigații. În zona Roman a fost înființată Orgnizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Spiridonești care are are amenajată pentru irigații o suprafață de aproape 900 hectare. Până acum din județul Neamț nu a fost depus nici un proiect pentru accesarea fondurilor pentru infrastructura secundară de irigații pentru că nu erau finalizate demersurile unui grup de fermieri din zona Romanului privind înființarea acestei organizații. Finanțare europeană integral nerambursabilă „Infrastructura de irigații este o componentă vitală pentru o agricultură modernă și competitivă. Discuțiile pe care conducerea AFIR le-a avut atât cu beneficiarii, cât și cu reprezentanții agenției din teritoriu, au oferit ocazia de a identifica problemele întâmpinate în implementarea proiectelor pe care AFIR le finanțează și au ajutat la optimizarea tuturor proceselor care necesitau ajustări. Au fost identificate soluții concrete pentru finalizarea acestor proiecte esențiale pentru agricultura românească în termenele stabilite de contractele de finanțare, pentru a preîntâmpina eventualele prelungiri ale acestora care ar implica și penalizări”, a declarat Viorel Ilisei, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț. Fondurile europene sunt 100% nerambursabile și se acordă pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune, precum și racordarea acestora la utilități, inclusiv construcția şi modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat. Un element de noutate este faptul că echipamentele de irigat pot fi achiziționate în limita a 30% din valoarea eligibilă a proiectului, iar modalitatea de calcul fiind detaliată în Ghidul Solicitantului. Cererile de finanțare se depun on-line pe pagina de internet a Agenției, www.afir.info, până în data de 31 august 2019 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Pentru întocmirea dosarului de finanțare, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție Ghidul solicitantului. Sprijinul public este 100% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 1 milion de euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU