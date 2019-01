Lipsa unui organ și falsa impresie a neputințelor noastre

Doctor MIRON ITZHAK Psiholog principal clinician cu drept de supervizare Din când în când, tratez o problemă care este des întâlnită în lumea bărbaților și anume, descoperirea că unul din testicule nu este la locul lui, se află într-un alt loc și impresia greșită că aceea persoană are, de fapt, numai un testicul. Mai mult decât atât, una din problemele la bebeluși este că există un testicul principal, și, unul din ele, mai mic, se află încă stadiul natural de cădere. O parte din copii se operează la o vârstă fragedă când încearcă medicul să ia acest organ din locul său ascuns și să-l pună în apropierea normală. O altă parte nu își dă seama iar omul trăiește toată viața în această situație. Mulți din copii, când ajung la vârsta pubertății și încep dezvoltarea hormonilor sexuali, simt o durere nespecificată în zona burții și în zona testiculelor și atunci se duc cu părinții la un medic specialist să verifice sursa durerii. De mai multe ori, la vârsta adolescenței, este nevoie de operație, de intervenție chirurgicală pentru a descoperi cel de al doilea testicul și încercarea de a vedea dacă este funcțional și dacă poate să-l pună la locul lui. Cu mulți ani înainte, exista o legendă, un mit mai bine spus, care spunea că băiețeii cu un singur testicul suferă de probleme sexuale, erecția lor este problematică, așa este și ejacularea. De asemenea, că ar suferi de dureri puternice în zona burții și mai jos de ea. Exista un mit mai mare, care spunea că această lipsă anatomică duce la infertilitate sau/și impotență. În acest articol nu intenționez să intru pe linie medicală ci numai pe partea psihologică. O să spun nunmai că, din punct de vedere medical nu există nici un impediment care să ducă la relațiile sexuale normale. Relațiile sexuale și procesul lor sunt total diferite de procesul medical privind lipsa unui testicul. Dar, totuși, prin metoda adleriană, putem să legăm amândoi factorii și să spunem că lipsa unui testicul functional sau nefuncțional duce la o inferioritate a organelor interioare, care generează la rându-le, inferioritatea pe care o simte individul referitoare la relațiile sexuale realizate în cel mai bun mod. Pe acel copil care s-a născut cu lipsa unui testicul mai puțin îl influențează și îl deranjează. La vârsta de 12 – 13 ani, când începe dezvoltarea hormonală, sexuală să fie în capacitatea cea mai înaltă, începe și să fie un schimb de spermă care se produce în aceste testicule și care se eliberează prin masturbare, relații sexuale sau prin ejaculare spontană în timpul nopții și zilei. În timp de câteva ore, printr-un process hormonal, testiculele se umplu din nou. Numai că, la copiii la care testiculul ascuns se află într-un loc mai problematic, în momentul când se umple, creează o presiune care generează durere. Dacă acel copil, prin gândul lui, creează un stimulent mai puternic și mai rapid să se umple testiculele, durerea poate să fie mai mare. Există și posibilitatea ca unul din ele să fie nefuncțional iar al doilea preia și sarcina celuilalt. Dacă și gândul și activitățile copilului duc spre o mai mare energie, iar se resimte o durere puternică. Până aici, am vorbit de durere. Dar, din păcate, sunt foarte mulți băieți la vârsta adolescenței care corelează lipsa acestui organ cu probleme de erecții, ejaculare și de relații sexuale intime cu o fată. Aici, vreau să spun părinților și copiilor: nu are nici o legătura lipsa unui testicul cu relația intimă. Cu alte cuvinte, băieții care au această lipsă și care pun această motivatie pentru eșecul sexual, fac o greșeală, transferă eronat vinovăția și nu își asumă responsabilitatea. Fiecare dintre adolescenți care se trezește pentru prima data cu o prietenă și care încearcă să exerseze puterea lui sexuală, poate să aibă eșecuri până când lucrurile se reglează. Aici, trebuie să aducem la cunoștință că educația religioasă și parentală, așteptările înalte, teama și alți factori pot să ducă spre inhibiții sexuale. Dacă și partenera corespunde într-un mod negativ, acest lucru duce spre lipsa de încredere, neasumare responsabilității pe viitor și căutarea unor motive – cum să depășească eșecul (una din tehnicile cunoscute la adolescenți este băutura sau drogul pentru eliminarea inhibițiilor; alții folosesc tehnica de a merge la o profesionistă să îi învețe ). Mulți dintre băieți folosesc alte motive care îi inhibă mai tare în relațiile sexuale: nu sunt frumos, nu sunt destul de deștept, nu știu și nu am experiență, și toate aceste cuvinte creează probleme serioase în primele relații sexuale. Dacă modelul lui Adler care vorbește despre inferioritate, poate duce la inhibiții și la probleme de relații sexuale, bineînțeles că un copil care știe că are numai un testicul iar când devine adolescent ori s-a operat, ori că a rămas cu ideea că are o inferioritate în această directie, el tinde în mod sigur să dea o explicație privind eșecul său, pe faptul că are această problemă. Așa este cazul lui Florin, nume ficitiv, care a ajuns la mine înainte cu câțiva ani, cu plângere că nu reușește să țină o relație sexuală normală cu o fată. Are 27 de ani, la vârsta de 15 ani a fost operat și i s-a scos un testicul și de atunci toate relațiile sexuale sunt problematice. Nu avea încredere în el, nu le spunea fetelor că el a fost operat și nu reușea să aibă erecție și să ducă un act sexual până la capăt. În ultima lui relație, a avut noroc și partenera lui l-a agreat și l-a acceptat și a fost mai mult de 3 luni un proces de răbdare până s-a stabilit relația sexuală într-un mod normal. Dar avea nevoie de multă încurajare din partea ei. Interesant este că după îmbunătățirea relațiilor sexuale care a depins de ea, s-a observat încă un fenomen important în relația lor. După ce s-a stabilit dominant ambivalentă sexuală, s-a observat totuși că ea domină timpul și relația așa cum vrea ea. Mai mult decât atât, ea a considerat atunci că el trebuie să facă o schimbare în relația cu ea și să comunice mai bine cu ea. Cu alte cuvinte, acea problemă de erecție care exista între ei la început, s-a schimbat în probleme de comunicare și în faptul că el se lasă foarte dominat de ea, prin toate metodele care există: prima – nu a avut erecție și a lăsat-o pe a ca să-l domine și să-l ajute; a doua – problema de comunicare în care ea domină relația. Lucrul acesta îmi spunea mie atunci, dar și acum că acest simptom de probleme de relații sexuale și lipsa unui testicul nu este în totalitate semnificativ. Mai semnificativ între ei este de ce se lasă dominat și de ce are el o atitudine mai feminină și o lasă pe e să fie mai bărbătoasă (în psihoterapie știi cum încep și care este primul sindrom declarativ. Niciodată nu știi ce va fi săptămâna următoare …). Așa că, din cazul lui Florin putem învăța că avem o tendință să ne legăm de inferioritatea noastră ca să ne motivăm mai ușor eșecul, dar, adevărul este mult mai profund. Ca psiholog clinician nu am voie să mă opresc și să-i spun că nu are nici o legătură problema lui sexuală cu lipsa unui testicul. Dar nici nu am voie să-i spun invers. Trebuie să văd ce urmărește și care este adevărul pe care îl ascunde. De aici, dacă, din greșeală, ca părinți și copii, aveți probleme de acest gen, în primul rând, nu trebuie legat de lipsa de erecție. Din contra, trebuie să faceti o diferență. Dacă totuși, simțiți că omul, tânărul nu poate avea o relație sexuală deși înțelege că nu are legătura cu lipsa acestui organ, există o altă problemă, ascunsă, pe care trebuie să o depistăm. Aștept sugestiile și comentariile dumneavoastră.