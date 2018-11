Județul Neamț, locul doi pe Moldova, cu peste 11.000 de persoane care și-au găsit de lucru

Cei mai mulți șomeri angajați au vârsta de peste 45 de ani, având studii finalizate liceul În primele zece luni ale acestui an, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul Agenției Județene de Șomaj Neamț, în județul nostru, au fost încadrate 11.668 de persoane. Prin această reușită, la nivel de țară, Neamțul ocupă locul patru și două locuri mai sus, în regiunea Moldovei. Din numărul total de persoane încadrate, cei mai mulți au vârsta de peste 45 de ani și au studii liceale. La nivel de țară, la data de referință, cu ajutorul Agenției Naționale de Șomaj au fost angajate 243.628 de persoane. Din totalul acestora, 88.151 au peste 45 de ani, 62.349 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 52.083 au între 25 și 35 de ani, iar 41.045 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 22.447 tineri NEET). Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (138.182), numărul femeilor fiind de 105.446. În funcţie de rezidenţă, 132.629 de români angajați provin din mediul urban, iar 110.999 din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (76.283), profesionale (57.793), gimnaziale (54.406), 24.743 fiind cu studii universitare. Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul ANOFM în primele zece luni ale anului acestui an, 149.035 (61,17%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că București ocupă primul loc (18.270), urmat de Timiș (17.851), Suceava (14.976), Neamţ (11.668) şi Iași (10.320). Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. În primele zece luni ale anului 2018, numărul celor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în cautare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 509.691.

V. ANDRIEȘ