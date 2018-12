Idei de afaceri: cultura de ridiche neagră

*Una dintre cele mai bune legume de iarnă

*“Magia neagră”, remediu excelent în multe afecțiuni

Ridichea neagră este folosită din cele mai vechi timpuri în bucătărie și în medicina alternativă. Deși nu este o legumă foarte utilizata în preparatele românești, ridichea neagră este un aliment plin de nutrienți și cu numeroase calități. Chiar dacă sunt multe legumele care ne ajută să scăpăm de stările de rău atunci când ne gripăm sau răcim, nici una nu este la fel de eficientă în tratarea lor precum este ridichea neagră.

Deși nu se poate spune că este cea mai gustoasă, ridichea neagră conține antioxidanți în cantități semnificative și ajută la tratarea unor afecțiuni ale organelor interne, dar este excelentă și pentru păr sau piele. Cu siguranță, ridichea neagră una dintre cele mai bune legume de iarnă.

*Conținut și efecte terapeutice

Ridichea neagră este un remediu excelent în numeroase afecțiuni, nu degeaba mai este cunoscută și sub denumirea de “magia neagră”. Asta pentru că ridichea neagră este o sursă bogată de vitamine precum vitamina A, complexul de vitamine B, sursă de magneziu, calciu și alte minerale, fiind astfel un foarte bun detoxifiant. Stimulează funcțiile hepatice și ajută la eliminarea toxinelor din ficat. Ridichea neagră conține o substanță care ajută la reglarea secreției glandelor tiroide. Conținutul ridicat de vitamina C din ridichea neagra o recomandă drept o legumă care sprijină imunitatea și luptă împotriva multor boli. Vitamina C are efecte și în combaterea afecțiunilor cardiovasculare, ale ochilor și artritei.

Sucul de ridiche neagră este foarte eficient și pentru curele de dezintoxicare, atunci când dorim o curățire excelentă a sângelui. Alături de sucul de sfeclă, sucul de ridiche neagră este unul dintre cele mai bune. Astfel, pielea va arăta mult mai lucioasă și mai sănătoasă, căci ea este prima care vorbește despre cât de plin de toxine este sângele. O piele netedă și curată denotă un interior cât mai curat. Pe lângă drenarea bilei și dezintoxicarea ficatului, ridichea neagră ajută la eliminarea calculilor renali. Artroza poate fi atenuată dacă se folosește un macerat o ridiche neagră.

Ridichea neagră este un afrodiziac recunoscut și consumată regulat face minuni chiar și acolo unde apetitul este foarte scăzut. De altfel, ridichea face poftă de mâncare, nefiind recomandată în cantități mari în cure și diete. Mai mult, ridichea neagră poate trata scorbutul și rahitismul datorită conținutului mare de vitamina C.

Ridichea neagră are și efecte mai puțin plăcute, precum respirație urât mirositoare și balonări, de aceea este bun sfatului medicului înainte de un tratament cu ridiche neagră.

*Ridichea neagră, o leguma ușor de cultivat

Ridichea neagră este o legumă care nu ridică probleme cultivatorilor. Deși nu este o legumă cunoscută pentru savoarea ei sau pentru utilizarea in bucatarie, ea este renumită pentru calitățile nutritive deosebite și pentru efectele benefice asupra sănătății. Cu un inveliș negru intens, cu un miez alb și iute, ridichea neagră are câteva proprietăți nutritive care fac din ea un adevarat medicament natural. Ridichea neagra este un super-aliment mai puțin cunoscut și, din păcate, și mai puțin consumat. Deocamdată!

Cunoscută și sub denumirea de ridiche de iarnă, ridichea neagra este înrudită cu ridichea roșie, de vara, dar și cu varza, conopida sau gulia. Deși sunt rezistente la frig, ridichile negre au cerințe ridicate față de umiditatea din sol, având nevoie de soluri reavene.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU