Iata TOP 3 idei de tinute care sa contina cizmele lungi

Tinutele pe care le poti purta pe parcursul anotimpurilor reci sunt usor limitate din cauza articolelor vestimentare specifice sezonului cunoscut pentru temperaturile scazute. Indiferent de outfitul pe care il alegi, cu siguranta vei aborda pe deasupra un palton sau o geaca de iarna care sa te protejeze impotriva frigului.



Pentru a avea o tinuta reusita, trebuie sa gasesti articole vestimentare ce se potrivesc stilului tau. In functie de ce te caracterizeaza, poti alege atat hainele, cat si incaltamintea. Pentru un plus de feminitate si eleganta, majoritatea doamnelor aleg sa poarte in sezonul rece cizmele lungi in diferite combinatii.



Iata cateva idei de tinute pe care le poti purta alaturi de cizmele lungi



Rochie

Cu siguranta una dintre cele mai des intalnite variante de a aborda o tinuta care sa aiba in componenta ei cizmele inalte este asocierea lor cu o rochie. Lungimea ei poate sa difere in functie, desigur, de inaltimea incaltarilor. Astfel, poti alege una care sa fie peste genunchi sau mai jos de ei.



Culorile pot fi diferite sau rochia chiar poate avea si imprimeuri diverse, daca perechea de cizme lungi pe care o alegi este in nuante inchise sau negre. Pentru un plus de valoare adus tinutei, poti folosi o esarfa sau un sal care sa aiba un colorit diferit fata de cele ale articolelor vestimentare pe care le porti deja, iar daca outfitul este compus din culori neutre, acestea vor fi cu siguranta un plus.



Fusta

In momentul in care alegi sa porti o fusta impreuna cu o pereche de cizme lungi, trebuie sa te regasesti in acest stil. Exista numeroase doamne care evita sa poarte aceasta piesa de vestimentatie in viata de zi cu zi, deoarece nu se simt comod in astfel de tinute.

Daca locul de munca iti cere un outfit usor office sau urmeaza sa participi la evenimente unde trebuie sa ai unul corespunzator, atunci poti sa porti o fusta impreuna cu o camasa sau bluza alba. Aceste doua articole, impreuna cu cizmele lungi, cu siguranta vor forma o tinuta eleganta si plina de stil.



Pantaloni sau blugi

Desigur, cea mai utilizata varianta de a purta acest tip de incaltari sunt pantalonii mulati sau chiar si blugii. In cazul in care este o zi obisnuita de iesit in oras sau de mers la job ori facultate, multe fete aleg sa poarte ceva simplu, precum unul dintre aceste doua articole vestimentare, alaturi de o pereche de cizme inalte. Aceasta, impreuna cu un palton simplu sau chiar cu guler de blana, cu siguranta vor intoarce priviri.

Acum ca ai aflat mai multe despre cum poti purta o pereche de cizme inalte, asigura-te ca vei tine cont de stilul tau care te caracterizeaza si iti ofera confort. Pe langa acest aspect, trebuie sa ai in vedere si activitatile pe care urmeaza sa le faci pe parcursul zilei respective.

Asadar, tu cu ce vei purta cizmele inalte data viitoare cand vei iesi in oras cu prietenele?



Sursa foto: shutterstock.com