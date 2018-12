Farmaciile din judeţ şi-au stabilit programul de sărbători

• Şi în comune vor fi unităţi deschise, însă numai dimineaţa

Casa Judeţeană de Aigurări de Sănătate Neamţ a postat pe site programul de funcţionare al unităţilor farmaceutice în luna decembrie, cu specificaţiile de rigoare privind modificările din perioada Sărbătorilor de iarnă.

Privilegiaţi vor fi, în continuare, pietrenii şi romaşcanii, datorită faptului că în municipii există câte o farmacie deschisă non-stop. Pentru zona Piatra Neamț funcţionează fără întrerupere Farmacia Ropharma 13 (Bd. Decebal, nr. 14, telefon 0233.211234), iar pentru zona Roman- Farmacia Ropharma 32 (str. Roman Mușat, nr.21, telefon 0233.742454). Până la data de 1 octombrie 2018, unitățile au făcut de gardă prin rotație.

În perioada sărbătorilor legale şi-a anunţat disponibilitatea, Farmacia Antonela din Zăneşti, astfel încât punctul de lucru din Costişa va fi deschis în intervalul orar 9-14, iar punctul de lucru din Podoleni- între orele 8.30-14. Toate farmaciile Ardealul din Piatra Neamţ vor fi la dispoziţia celor care vor avea nevoie de sărbători de medicamente la prima urgenţă sau de alte produse farmaceutice în intervalul orar 8-14, în timp ce punctul de lucru din Gârcina va fi deschis între orele 8-13. Farmacia Bella Donna din Roman este încă o unitate de profil care va avea program de funcţionare 8-13 în perioada sărbătorilor.

Şi sătenii din Bălţăteşti vor avea posibilitatea să-şi cumpere tratamente sau alte produse de primă urgenţă medicală de la farmacia din zonă: SC Duca SRL va fi deschisă în intervalul orar 8-12. Şi la Bicaz Chei va fi deschisă o unitate de profil, SC Magda Maria Rarm având program de sărbători între orele 9-13. La Zăneşti va fi deschisă şi Farmacia Melissa, între orele 9-14. La Bicaz veţi găsi deschisă, de sărbători, Farmacia Ropharma, între orele 9-13. Şi la Roznov, în dimineţile de sărbătoare, va fi deschisă o farmacie- Silva, între orele 8-13. În Borca va fi deschisă farmacia Sf. Elena, între 9-14, iar punctual său de lucru de la Pipirig- între orele 8-13.

Pietrenii trebuie să ştie că, în perioada sărbătorilor legale, vor fi deschise, până la orele amiezii, şi alte farmacii din oraş: Farmacia Coroma Farm de pe B-dul N. Dăscălescu va avea program 8-14, SC Farmavit din Piaţa Ştefan cel Mare va fi deschisă între orele 9-14, SC Flores de pe Bdul Decebal între 8-14, SC Help Net Farma din Shopping City anunţă că va avea program de funcţionare în funcţie de cel al centrului comercial, Farmaciile Hortensis vor fi deschise între orele 9-14, Farmacia Karmina Plus de pe strada Titu Maiorescu va fi deschisă între 8-15, în timp ce punctul de lucru de pe Baltagului va avea program 7.30-14.30, cel de pe Mihai Viteazu între 9-14, iar unitatea de pe B-dul Traian între 8-15. Farmacia Mara de pe B-dul Decebal va sta la dispoziţia clienţilor între orele 8-14, SC Popîrlan de pe strada Mihai Eminescu va fi deschisă de Crăciun şi Revelion între orele 9-12. Farmaciile Sensiblu vor fi deschise în funcţie de programul centrelor comerciale în care îşi au punctele de lucru.

Tîrgnemţenii vor avea posibilitatea, de sărbători, să se aprovizioneze cu medicamente de la Farmacia Floredana Farm de pe strada Ştefan cel Mare în intervalul orar 8-14, Farmacia Opriş de pe B-dul Mihai Eminescu va fi deschisă între 8-14, SC Pug Italfarm de pe strada Mihai Eminescu – 8-12, iar punctele Ropharma- între orele 9-13. Farmacia Vapac, de pe strada Cuza Vodă, va fi deschisă între 9-14, iar Sf. Elena- 8-14. SC Ramofarm va avea program 8-12.

Pentru romaşcani Farmacia Irisfarm Medical anunţă că unităţile de pe străzile Tineretului şi Bogdan Dragoş vor fi deschise de sărbători între orele 8-19 cu excepţia zilelor care cad duminica, SC Karmina Plus de pe strada Unirii va fi deschisă între 8-15. Farmacia Mina va avea program 8-12 la punctele de lucru de pe străzile Sucedava şi Roman Muşat, în timp ce Ropharma va avea deschise punctele de lucru între orele 9-13. Sante Farafm de pe strada Sucedava va fi deschisă între 8-13, iar punctul de lucru de pe Smirodava- între 9-14.

Nemțenii care vor avea nevoie de medicamente pe timp de noapte se vor îndrepta fie spre centrele de permanență, fie spre spital, în cazuri mai grave. Toate cele 26 de centre de permanență din Piatra Neamț funcționează în baza aceluiași program de luni până vineri de la ora 15.00 până la ora 08.00 dimineață, iar sâmbăta, duminica şi în perioada sărbătorilor legale în regim non-stop.

Geanina NICORESCU